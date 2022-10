Hildesheim erkämpft ein Remis in Drochtersen/Assel - Jeddeloh II in Bremen chancenlos

Am Mittwochabend wurde in der Regionalliga Nord nachgeholt. Der VfV 06 Hildesheim erkämpfte sich bei der SV Drochtersen/Assel ein Remis. Einen deutlichen Sieg verbuchte der SV Werder Bremen II gegen den SSV Jeddeloh II.

Die Zuschauer in Drochtersen/Assel sahen in der ersten Hälfte eine über weite Strecken ausgeglichene Begegnung, in der D/A früh in Führung ging. Neumann stand nach einem Konter goldrichtig und drückte einen Abpraller über die Linie (8.). Der VfV Hildesheim, der zuletzt sechsmal in Folge sieglos blieb, hielt dennoch gut dagegen, brauchte allerdings etwas, bis auch die Offensive in Schwung kam. Erste Annäherungen brachten noch keinen Erfolg. In Minute 36 klingelte es dann aber. Kalinowski kam im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Roppelt zeigte auf den Punkt, und Göttel verwandelte rechts unten zum 1:1-Pausenstand. In der zweiten Halbzeit verbuchte der Gastgeber Feldvorteile, konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Hildesheim hielt dem Druck stand und hatte selbst eine richtig gute Chance zur Führung durch MC Mensah Quarshie, der verzog aus 16 Metern aber (58.). Es blieb beim 1:1. Die Gäste steigern sich in der Tabelle damit auf Platz 9, D/A verkürzt den Rückstand auf Primus Lübeck leicht auf sechs Zähler.

Beim Spiel zwischen Werder Bremen II und dem SV Jeddeloh II war die Messe derweil schon zur Halbzeit gelesen. Die gastgebende Bundesliga-Reserve führte nach den ersten 45 Minuten bereits mit 3:0. Kim mit einem Doppelpack (14., 42.) und Reincke (21.), der nach dem Seitenwechsel noch das zwischenzeitliche 4:0 erzielte (59.), sorgten für eine sichere Pausenführung. In der Schlussminute gelang Minns noch der Ehrentreffer für die Gäste. In der Tabelle liegt der Werder-Nachwuchs nun punktgleich knapp hinter Jeddeloh II auf dem 7. Platz.