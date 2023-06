Hildebrandt wird neuer Torwart-Trainer in Fürth

Nach der zurückliegenden Spielzeit trennte sich die SpVgg Greuther Fürth von ihrem Torwart-Trainer Christian Fiedler. Kurz vor dem Start in die Vorbereitung hat das Kleeblatt nun einen Nachfolger gefunden. Nico Hildebrandt kommt aus dem NLZ von RB Leipzig.

Half in der Champions League bereits im Profistab von RB Leipzig aus: Fürths neuer Torwart-Trainer Nico Hildebrandt. imago images/Picture Point LE

Vor kurzem gab die SpVgg Greuther Fürth die Trennung von Torwart-Trainer Christian Fiedler bekannt. Der 48-Jährige hatte das Amt seit 2015 inne, doch vor der anstehenden Saison entschied man sich beim Kleeblatt zu einem Wechsel.

Nun, rund zwei Wochen später, ist der Nachfolger gefunden. Pünktlich vor dem Start in die Vorbeeitung am Mittwoch hat Nico Hildebrandt seinen Vertrag in Fürth unterschrieben. Über die Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angabe.

Für den 32-Jährigen, der als Spieler die Jugend von Hertha BSC durchlief und anschließend für den Berliner AK und BFC Dynamo tätig war, ist es die erste Profi-Station als Torwart-Trainer. In den vergangenen sieben Jahren war Hildebrandt im Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig tätig und dort zuletzt für die U-19-Torhüter verantwortlich. Zuvor trainierte er bereits in der Jugend von Hertha BSC.

Hildebrandt wird "neue Ansätze" bringen

"Mit Nico haben wir einen jungen Kollegen gefunden, der mit Sicherheit neue Ansätze in unser Torwart-Training bringen wird", war sich Rachid Azzouzi in einer Pressemitteilung sicher. Der Geschäftsführer Sport betonte seine Freude über den neuen Mann im Trainerstab.

Hildebrandt selbst zeigte sich "dankbar für die Möglichkeit, die mir das Kleeblatt angeboten hat" und erklärte: "Ich freue mich darauf, jetzt den ganzen Staff, die Mannschaft und den Verein kennenzulernen und dann ab Mittwoch auf dem Platz zu arbeiten."

Beim Kleeblatt wird Hildebrandt mit dem Torwart-Trio Andreas Linde, Leon Schaffran und Lasse Schulz arbeiten. Während Schulz ohne Einsatz blieb, sahen Linde (30 Einsätze, 40 Gegentore, achtmal zu Null) und Schaffran (fünf Einsätze, zehn Gegentore, nie zu Null) in der zurückliegenden Saison nicht immer gut aus.

Die nominelle Nummer eins verlor die Kugel beispielsweise gegen Heidenheim vor dem vorentscheidenden 0:2 leichtfertig. Mit einer kicker-Durchschnittsnote von 3,42 lag der Schwede im ligaweiten Torwart-Ranking nur auf Platz 17. Sein Vertreter kam sogar nur auf einen Notenschnitt von 3,60. Beim knappen und bitteren 2:3 gegen den SC Paderborn ließ der 24-Jährige einen Freistoß durch seine Hände rutschen. Fehler, die nun mit Hilfe von Hildebrandt abgestellt werden sollen.