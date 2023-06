Hildebrand und Kemme machen sich für mehr Nachhaltigkeit stark

"Noch mehr Mut, noch mehr Verantwortung", fordert Timo Hildebrand von den Profi-Klubs im Fußball. "Zu meiner aktiven Zeit spielte Nachhaltigkeit gar keine Rolle", kritisiert Tabea Kemme, dabei könnten die Vereine "ein entscheidender Faktor sein“.

Mit dem Thema Nachhaltigkeit wurden die beiden Ex-Nationalspieler erst nach dem Karriereende konfrontiert. "Während meiner aktiven Zeit spielte es gar keine Rolle. Es gab dazu keine Informationen", erklärte Kemme beim WIWIN-Nachhaltigkeitstalk auf der Dachterrasse der Mainzer Arena. "Wir brauchen mehr Verantwortung und viel mehr Wissen und Aufklärung in der Bevölkerung", fordert die 31-Jährige, dabei könnten Spielerinnen und Spieler "gegenüber den Fans wichtige Kommunikatoren" sein.

Hildebrand wünscht sich "mehr Anreize von der DFL"

"Ohne den Nachhaltigkeitsgedanken funktioniert es nicht mehr", glaubt Hildebrand, der seit zwei Jahren in Stuttgart ein veganes Restaurant betreibt. 2007 hatte der heute 44-Jährige mit dem VfB die deutsche Meisterschaft gewonnen. Um die Klubs stärker für das Thema zu sensibilisieren, wünscht sich der Ex-Torhüter "mehr Anreize von der DFL".

Immerhin hat die Liga-Dachorganisation vor einem Jahr Nachhaltigkeitskriterien beschlossen, die nun erstmals Bestandteil des Lizenzierungsverfahrens sind. Viele halten die Anforderungen jedoch für zu gering. "Es ist das Ergebnis eines sehr schnellen Prozesses und vielleicht noch nicht ganz ausgereift", erklärte Steffen Lindenmaier, Nachhaltigkeits-Manager des VfB Stuttgart. Auch bei der DFL werden die Kriterien nur als Einstieg ins Thema betrachtet, die Lizenzbedingungen sollen in den nächsten Jahren nachgeschärft werden.

"Für mich gehört eine Solaranlage auf jedes Stadiondach" Matthias Willenbacher, Gründer von WIWIN

Für Gastgeber Matthias Willenbacher gibt es viele Projekte, die Bundesliga-Vereine schnell und gezielt umsetzen könnten, um ihren eigenen CO2-Ausstoß direkt zu minimieren: "Für mich gehört eine Solaranlage auf jedes Stadiondach." Willenbacher ist Gründer von WIWIN, einer Online-Plattform für nachhaltige Investments. Aus seiner Sicht könnten neben den Fußball-Arenen auch Parkflächen großflächig mit Solaranlagen überdacht werden. Entsprechende Überlegungen gibt es zum Beispiel bereits in Mainz.

Rinauer kritisiert "Materialschlacht" im Profifußball

Der Mainzer CSR-Manager Tobias Rinauer regt darüber hinaus an, den ökologischen Fußabdruck von Getränken und Speisen im Stadion kenntlich zu machen. Diskussionswürdig findet Rinauer auch den Umgang mit Textilien im Merchandising. "Wir haben im Profifußball eine Materialschlacht - jedes Jahr neue Kollektionen, neue Trainingsshirts, neue Trikots." An Verbesserungspotenzial im Umfeld eines Profiklubs mangelt es also nicht…