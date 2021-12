Hildebrand kehrt in den Biathlon-Weltcup zurück

Franziska Hildebrand kehrt nach mehr als anderthalb Jahren in den Biathlon-Weltcup zurück. Sie gehört zum DSV-Team für Hochfilzen.

Wie der Deutsche Skiverband am Mittwoch mitteilte, rückt die 34-Jährige bei den Rennen in Tirol für die erkältete Anna Weidel ins Aufgebot. "Anna Weidel ist noch nicht ganz gesund und wird in Hochfilzen nicht an den Start gehen. Den sechsten Startplatz bekommt Franziska Hildebrand", erklärte Bundestrainer Mark Kirchner.

Hildebrand feierte in dieser Saison bereits zwei Siege im zweitklassigen IBU Cup, ihr letztes Weltcuprennen absolvierte die ehemalige Staffel-Weltmeisterin im März 2020.

Angeführt wird das Aufgebot der Frauen von Franziska Preuß und Denise Herrmann. Janina Hettich, Vanessa Hinz und Vanessa Voigt komplettieren das ansonsten unveränderte sechsköpfige Team.

In der Vorwoche seien "ansprechende Leistungen" dabei gewesen, sagte Kirchner: "Die Chance, um die Top Ten und für die Spitzenathleten um das Podium zu kämpfen, ist da. Das werden wir weiter versuchen umzusetzen."

Männer-Sextett unverändert

Bei den Männern geht dasselbe Sextett um Erik Lesser und Benedikt Doll ins Rennen wie bei der letzten Station in Östersund. Der Weltcup in Österreich startet am Freitag mit den Sprints (11.25 und 14.15 Uhr/jeweils ARD, Eurosport und LIVE! bei kicker), am Wochenende stehen dann die Verfolger und die Staffeln auf dem Programm.

Bernd Eisenbichler sah bei den Männern insbesondere den Verfolger am Sonntag als Mutmacher. "Die Laufleistungen waren im Vergleich zur internationalen Konkurrenz gut. Damit gehen wir positiv in die nächste Woche in Hochfilzen", sagte der Sportliche Leiter.