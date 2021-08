Hilberts Sensation - Kanu-Fahrer auf Medaillenkurs - IOC bestraft Belarus

Der Freitag in Tokio begann mit einer kleinen deutschen Sensation im Gehen. Das IOC zog gegen zwei Belarus-Trainer Konsequenzen. Der Splitter des Tages ...

+++ Kanu: Medaillen-Hoffnungen bleiben erhalten +++

Die Kajak-Vierer der Damen und Herren über die 500 m, der Canadier-Zweiter der Damen ebenfalls über die 500 m sowie die beiden deutschen C1-Starter über die 1000 m schafften am Freitag in Tokio jeweils den Halbfinaleinzug - Olympiasieger Sebastian Brendel hatte dabei indes überraschende Probleme.

+++ Hockey: Britinnen erkämpfen sich gegen Indien Bronze +++

In einer abwechslungsrechen Partie um die Bronzemedaille gewann Großbritannien gegen Indien mit 4:3. Die Britinnen führten zunächst mit 2:0, ehe die Inderinnen die Partie noch in der ersten Hälfte mit drei schnellen Treffern zunächst drehten. Doch in der zweiten Hälfte drehten die Britinnen den Spieß letztlich zu ihren Gunsten um.

+++ Karate: Smorguner scheitert im Kata +++

Der ehemalige Vizeweltmeister Ilja Smorguner ist bei der Karate-Premiere bereits in der Vorrunde im Kata ausgeschieden. Der 37-Jährige kam am Freitagmorgen in der Gruppe A auf den vierten Rang und verpasste so die zweite Runde knapp. Am Tag zuvor war auch Jasmin Jüttner (Frankfurt) im Kata am Finaleinzug gescheitert.

+++ Beachvolleyball: US-Duo Klineman/Roos holt Gold +++

Die US-Beachvolleyballerinnen Alix Klineman und April Ross haben die Goldmedaille gewonnen. Die Weltranglistenfünften, die im Viertelfinale Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Margareta Kozuch (Hamburg) ausgeschaltet hatten, setzten sich im Finale im Shiokaze Park mit 2:0 (21:15, 21:16) gegen die Weltranglisten-17. Mariafe Artacho Del Solar/Taliqua Clancy aus Australien durch.



Dadurch komplettierte Ross ihren olympischen Medaillensatz. Die 39-Jährige hatte 2012 mit Partnerin Jennifer Kessy Silber in London und 2016 in Rio mit Kerri Walsh Bronze geholt. Für die USA war es insgesamt bereits das siebte Gold im Beachvolleyball.

Freuten sich über Gold im Beachvolleyball: April Ross (li.) und Alix Klineman. Getty Images

+++ IOC: Isinbaeva will Vorsitz der Athletenkommission +++

Die russische Olympiasiegerin Yelena Isinbaeva will Vorsitzende der Athletenkommission des IOC werden. Nach einem Bericht von "Inside the Games" hat die frühere Weltklasse-Stabhochspringerin ihre Bewerbung fristgerecht eingereicht. Die 39-Jährige werde gegen die Finnin Emma Terho (39) um die Nachfolge von Kirsty Coventry an der Spitze der Athletenkommission antreten. Die frühere Schwimmerin Coventry war bei den Spielen in London 2012 ins IOC gewählt worden, die Amtszeit der Sportministerin Zimbabwes läuft ab.



Isinbayevas Bewerbung um den Vorsitz der IOC-Athletenkommission - und den damit verbundenen Platz im IOC-Vorstand - dürfte polarisieren. Die Russin war 2016 in Rio de Janeiro in die IOC-Athletenkommission gewählt worden, obwohl sie an den Spielen nicht hatte teilnehmen dürfen. Denn die russischen Leichtathleten waren wegen des Staatsdoping-Skandals gesperrt worden. Insgesamt 23 Mitglieder hatten 2016 gegen ihren IOC-Beitritt gestimmt.

+++ 50 km Gehen: Hilbert überrascht mit Silber +++

50-Kilometer-Geher Jonathan Hilbert hat im über 800 km nördlich von Tokio gelegenen Sapporo mit Silber für eine Sensation gesorgt. Der 26-Jährige von der LG Ohra Energie zeigte am Freitag in Sapporo als Zweiter eine taktisch hervorragende Vorstellung.

+++ Schwache deutsche Teams: Peters fordert Analyse +++

Der ehemalige Hockey-Bundestrainer und Fußballfunktionär Bernhard Peters hat nach dem enttäuschenden Abschneiden der deutschen Mannschaften bei den Olympischen Spielen in Tokio "eine analytische Aufarbeitung" gefordert. "Ich habe in allen Spielsportarten im technischen, im taktisch, kreativen und kognitiven Bereich Mängel gesehen, auch bei der Körperlichkeit und den Willenseigenschaften waren andere Länder stärker", sagte der Peters in der ARD.

+++ IOC entzieht Belarus-Trainern die Akkreditierung +++

Das IOC hat im Zusammenhang mit dem Fall der Sprinterin Kristina Timanovskaya zwei belarussischen Leichtathletik-Trainern die Olympia-Akkreditierung entzogen. Das habe eine am Mittwoch eingesetzte Disziplinarkommission entschieden, teilte das IOC am Freitag in Tokio über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die provisorische Maßnahme sei im Interesse des Wohls der belarussischen Sportler ergriffen worden, die sich noch in der Olympia-Stadt befinden.



Die Trainer Artur Shimak und Yuri Maisevitsch haben den Angaben zufolge das olympische Dorf umgehend verlassen, nachdem sie dazu aufgefordert wurden. Die beiden Funktionäre sollen Timanowskaja in Tokio mitgeteilt haben, dass sie wegen kritischer Äußerungen in den Sozialen Medien vorzeitig in ihre Heimat zurückkehren müsse.

+++ Boxen: Inderin Borgohai erhält Straße zu ihrem Dorf +++

Die indische Olympia-Boxerin Lovlina Borgohai erhält nach dem Gewinn der Bronzemedaille in Tokio eine richtige Straße zu ihrem abgelegenen Dorf im Nordosten des Landes. Ein Abgeordneter der regionalen gesetzgebenden Versammlung hatte dazu die Initiative übernommen, wie er kürzlich mitteilte. "Lovlina ist eine Inspiration für all die vielen Mädchen von so kleinen Distrikten", sagte er laut der Zeitung "India Today".



In Indien gibt es verglichen mit reicheren Staaten wenig Sportförderung, besonders abseits der beliebten Sportarten Kricket oder Rugby. Viele junge Menschen können wegen Mangelernährung und Armut keine Karriere im Leistungssport machen.



