Highlights: Team Europa holt Ryder Cup zurück

0:26Rory McIlroy verlor die Beherrschung, Scottie Scheffler den Kampf gegen die Tränen - und Amerika den Titel beim Ryder Cup. Das Duell der weltbesten Golfer um Ruhm, Ehre und Prestige ließ in Rom die Emotionen hoch kochen. Am Ende triumphierten die Europäer wie immer in den vergangenen 30 Jahren, wenn der traditionsreiche Kontinentalvergleich auf dem "Alten Kontinent" stattfand.