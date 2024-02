Highlights: FC Wegberg-Beeck vs. Fortuna Köln

Regionalliga West - Highlights by Sporttotal.tv 15.02.2024

7:44Nach vier sieglosen Spielen in Folge ist Fortuna Köln in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Im Nachholspiel des 19. Spieltages setzten sich die Kölner dank einer gnadenlosen Anfangsoffensive mit 5:1 gegen den phasenweise überforderten FC Wegberg-Beeck durch. Das Debüt von Mike Schmalenberg an der Seitenlinie des Aufsteigers ging dabei komplett nach hinten los.