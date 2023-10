Highlights - FC Schalke 04 vs. SV Lippstadt 08

Regionalliga West - Highlights by Sporttotal.tv 23.10.2023

5:31Die Schalke-Reserve gewinnt das dritte Spiel in Serie und ist damit das fünfte Spiel in Folge ungeschlagen. Gegen Lippstadt gerät die Elf von Trainer Jakob Fimpel zunächst in Rückstand, innerhalb von vier Minuten gelingt Königsblau aber, das Spiel zu drehen.