Highlights der Handball Bundesliga im Video

Volles Programm liefert die Handball Bundesliga an Ostern - und die Video-Highlights der Partien gibt es am Morgen nach dem Spiel kostenfrei auf handball-world im Video. Am Donnerstag gewann der TVB Stuttgart eine Nervenschlacht gegen den BHC, am Samstag gastierte die Domenico-Ebner-Show in Balingen und Flensburg hielt Hannover auch dank neun Treffern von Johannes Golla auf Distanz.

Hinschauen lohnt sich bei den Video-Highlights der Handball Bundesliga. Ingrid Anderson-Jensen