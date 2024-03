Highlights: Borussia Mönchengladbach II vs. SC Wiedenbrück

Regionalliga West - Highlights by Sporttotal.tv 18.03.2024

6:11Die U 23 von Borussia Mönchengladbach wählte gegen den SC Wiedenbrück die feine spielerische Klinge, was sich am Ende aber nicht auszahlen sollte. Mit einem Doppelschlag in Halbzeit zwei landeten alle drei Punkte auf dem Konto des SCW.