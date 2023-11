Highlights - Bor. Mönchengladbach II vs. Rot Weiss Ahlen

Regionalliga West - Highlights by Sporttotal.tv 20.11.2023

5:28Im Kellerduell bekam es die Fohlen-Reserve mit aufstrebenden Ahlenern zu tun, drehte einen Rückstand am Ende in einen 3:1-Sieg um. Der eingewechselte Youngster Boteli wurde in seinem ersten Regionalliga-Spiel gleich zum Matchwinner für die Gladbacher.