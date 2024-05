Highlights aus 1999 Werder-Spielen in der Bundesliga

Der schlechtmöglichste Auftakt

Das erste von 2000 Bundesliga-Spielen bestreitet Werder als Gründungsmitglied am 24. August 1963. Der Beginn könnte schlechter kaum sein: Gleich in der ersten Minute geht der BVB durch Timo Konietzka in Führung. Es ist das erste Tor in der Geschichte der Bundesliga, Werder hat also das erste Gegentor überhaupt in der Liga kassiert. Trotz des frühen Schocks gewinnt Bremen das Spiel mit 3:2. picture-alliance / dpa