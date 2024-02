Highlights: 1. FC Köln II vs. 1. FC Düren

Regionalliga West - Highlights by Sporttotal.tv 12.02.2024

3:38Das Duell aus dem gehobenen Tabellen-Mittelfeld zwischen dem 1. FC Köln II und dem 1. FC Düren rundete am Sonntag den Spieltag ab. Vor 500 Zuschauern im Franz-Kremer-Stadion fuhr der 1. FCD einen knappen 1:0-Erfolg ein und zieht in der Tabelle damit an der Geißbock-Reserve vorbei. Den entscheidenden Treffer erzielte Abdul Fesenmeyer.