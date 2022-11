"Highlight-Spiel": Wolfsburgs Frauen ziehen in die große Arena um

Erster gegen Zweiter, Gipfeltreffen in der Frauen-Bundesliga: Der VfL Wolfsburg zieht dazu einmal mehr in die große Arena um.

Wolfsburgs Frauen dürfen sich wieder in der Volkswagen-Arena zeigen. IMAGO/Tobias Jenatschek

Am 3. Dezember (13 Uhr) trifft Spitzenreiter Wolfsburg mit Eintracht Frankfurt auf den derzeit ersten Verfolger. Der VfL erwartet für dieses Topspiel eine große Kulisse und zieht daher in die Volkswagen-Arena um, wie der Verein am Montag mitteilte.

"Die stimmungsvolle Kulisse von über 20.000 Fans im Top-Spiel gegen den FC Bayern München hat einmal mehr bewiesen, dass unser Konzept, ausgewählte Highlight-Spiele der VfL-Frauen in der Volkswagen Arena auszutragen, funktioniert", begründete Tim Schumacher, für den Frauenfußball zuständiger Geschäftsführer des VfL Wolfsburg, die Maßnahme.

Am 5. Spieltag hatten die Wölfinnen schon einmal das kleinere AOK-Stadion verlassen, weil die Partie gegen den FC Bayern angestanden hatte. 21.287 Zuschauer sorgten beim 2:1 damals für eine prächtige Kulisse.