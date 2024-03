High Noon im Duell um Champions-League-Ticket

Sonntagmittag kreuzen Sturm Graz und Altach die Klingen. Beide würden gern ein Ticket für die UEFA Women's Champions League ergattern.

Modesta Uka und Co. fordern Sonntagmittag Altach in Messendorf. GEPA pictures/Avni Retkoceri

"Es ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel", weiß Michael Erlitz, der Sportliche Leiter von SK Sturm Graz. Kapitänin Sophie Maierhofer und Co. wollen nach Möglichkeit wieder an der Champions-League-Qualifikation teilnehmen. Dafür ist in der Admiral Frauen-Bundesliga Platz zwei vonnöten und den besetzt nach 10 Runden die SPG Altach/Vorderland.

Sonntag (12 Uhr) steigt das richtungsweisende Duell in Messendorf. Sturm steht mit vier Punkten Rückstand auf die Vorarlbergerinnen unter Zugzwang. "Altach ist eines der besten Teams der Liga. Wir wollen eine Top-Performance zeigen", sagt Trainer Sargon Duran. Der erste Saisonvergleich endete mit einem 2:0-Heimsieg der Altacherinnen.

Die Vorarlbergerinnen haben allerdings über den Winter ihren Traumsturm verloren. ÖFB-Teamstürmerin Eileen Campbell wechselte nach Freiburg, Linda Natter zog sich in einem U-19-Länderspiel einen Kreuzbandriss zu. Zum Rückrundenauftakt hat Altach Schlusslicht Wacker Innsbruck mit 2:0 bezwungen, dabei aber spielerisch nicht geglänzt.