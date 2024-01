Hier versteckt sich der stärkste Abarth aller Zeiten!

Abarth ist die Sportmarke im Stellantis-Konzern. Nach dem Fiat 500e nimmt sie sich jetzt dessen großen und gleichfalls elektrischen Bruder vor. Damit erstarkt der 600e auf 240 PS. So viel hat bislang noch kein Abarth-Modell auf die Straße gebracht.

Das Angebot von Abarth ist sehr überschaubar. Nur drei Modelle halten die Sport-Spezialisten vor, und streng genommen handelt es sich dabei um zwei, denn Abarth 595 und Abarth 695 sind nur zwei unterschiedliche Leistungsstufen des als Fiat 500 zur Welt gekommenen Basisfahrzeugs. Gesellschaft leistet ihnen der vom Fiat 500e abgeleitete, vollelektrische Abarth 500e.

Zeit, dass da was kommt

Zeit, dass da was nachkommt. Um sein Portfolio zu erweitern, musste die Performance-Marke allerdings erst auf etwas warten, an das sie Hand anlegen konnte. Ein solches Objekt gibt es inzwischen. Es ist wieder ein Fiat - der noch taufrische 600e (Näheres lesen Sie hier) wird seit vergangenem Herbst verkauft und stellt sich nun in Turin der Versportlichung.

Zumindest kann davon ausgegangen werden, dass dem so ist. Denn bislang zeigt Abarth seine jüngste Kreation nur im Tarnkleid und erwähnt den "Seicento" dabei mit keiner Silbe. Unverkennbar weisen indes der fünftürige Crossover-Look und die Leuchtengrafik auf den 600er hin.

Sie sehr nach Fiat 600 aus: Die Leuchtengrafik des offiziell noch nicht näher benannten Elektro-Abarths. Stellantis

Wie sein kleiner Bruder fährt auch der Seicento rein batterieelektrisch, kann aber - und hier liegt der Unterschied - auch mit Hybridantrieb bestellt werden. Abarth interessiert sich freilich ausschließlich für den Stromer, dies übrigens gemeinschaftlich mit Stellantis-Motorsport, der für alle Marken der gleichnamigen Gruppe verantwortlichen Rennabteilung.

Die Zeichen deuten auf Allrad

Viel verlautet noch nicht über den neuen Elektro-Dynamiker. Eines der Info-Häppchen, die gereicht werden, ist die Leistung von 177 kW/240 PS, ein weiteres die Plattform namens Perfo-eCMP, bei der es sich um die High-Performance-Variante der zivilen eCMP-Architektur handelt. Zudem weiß man, dass der starke Stromer ein neu entwickeltes Sperrdifferenzial bekommt (was auf Allradantrieb hindeuten könnte), ferner ein Bremssystem mit größeren Scheiben sowie Spezialreifen mit einer vergleichsweise weichen Laufflächenmischung. Die Insassen sollen auf Sportsitzen Platz nehmen.

Basteln am Seicento: Die Abarth-Version bekommt unter anderem Bremsen mit größeren Scheiben. Stellantis

Mit dem Marktstart des neuen Elektro-Abarth ist wohl noch in diesem Jahr zu rechnen, das Preisspektrum dürfte bei etwa 45.000 Euro beginnen.

Haustuner mit traditionsreichem Namen

Abarth besitzt einen traditionsreichen und klangvollen Namen. Dass er gar nicht italienisch anmutet, liegt daran, dass das Unternehmen 1949 vom österreichischen Motorradrennfahrer Carlo Abarth ins Leben gerufen wurde, Co-Gründer war Armando Scagliarini. Seit 1971 gehört Abarth zu Fiat und wurde 2021 durch die Fusion des FCA-Konzerns (Fiat Chrysler Automobiles) mit PSA (Peugeot-Citroen) Teil des neu geschaffenen Unternehmens Stellantis.

Skorpion als Wappentier

Bis heute ist Abarth - ansässig in Turin - als Fiat-Haustuner ein Begriff. Dass es sich beim Wappentier des Unternehmens um einen Skorpion handelt, kommt übrigens nicht von ungefähr - es erinnert an das Sternzeichen des Firmengründers Carlo Abarth.