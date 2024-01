Hien wechselt von Verona nach Bergamo

Atalanta Bergamo rüstet in der Innenverteidigung nach. Wie der Verein am Dienstagvormittag offiziell bekanntgab, schließt sich Isak Hien "La Dea" an. Der achtmalige schwedische Nationalspieler wechselte im Sommer 2022 aus seiner schwedischen Heimat zu Hellas Verona und absolvierte für die Venetier 42 Partien in der Serie A. Für Atalanta läuft der 24-Jährige künftig mit der Rückennummer 4 auf.