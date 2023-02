Hickelsberger ambitioniert: "Wir wollen in die Champions League"

Mit dem Heimspiel gegen Duisburg startet Hoffenheim in die Restrunde der Bundesliga. Das Ziel der Kraichgauerinnen bleibt gleich und ambitioniert.

Julia Hickelsberger will mit der TSG Hoffenheim in die Königsklasse. IMAGO/Eibner

Zum Pflichtspielauftakt im neuen Jahr trifft die TSG am letzten Spieltag der Hinrunde auf den MSV Duisburg. "Wir fühlen uns bereit für den Ligastart", wird Mittelfeldspielerin Julia Hickelsberger auf der Vereinswebsite zitiert. "Die Vorbereitung lief sehr gut. Vor allem das Trainingslager hat uns nochmal deutlich nach vorne gebracht. Die Bedingungen waren im Grunde perfekt, sodass wir intensiv an unserer Spielidee feilen konnten. Vor allem die Arbeit gegen den Ball war im Fokus."

MSV Duisburg tankt gegen Köln Selbstvertrauen

Der Auftakt des Tabellenfünften gegen den Aufsteiger aus Duisburg scheint eine lösbare Aufgabe. Mit 0:6 unterlag der MSV zum Jahresabschluss 2022 im eigenen Stadion der SGS Essen und belegt Tabellenplatz 10, der gerade noch zum Ligaerhalt reichen würde. Doch in der Winterpause gewannen die Duisburgerinnen jüngst gegen Ligakonkurrent 1. FC Köln mit 1:0.

Hickelsberger hat den Gegner bereits analysiert. "Ich denke, dass Duisburg eher tief stehen und auf Umschaltsituationen lauern wird. Wir werden daher voraussichtlich viel Ballbesitz haben und müssen gute Lösungen finden", sagt die 23-Jährige. "Darauf müssen wir uns gut vorbereiten. Wir werden 100 Prozent geben müssen, damit die drei Punkte bei uns zu Hause bleiben."

"Wir wollen zeigen, dass man uns auf dem Radar haben muss"

Die Österreicherin geht trotz sechs Punkten Rückstand auf den Tabellendritten Eintracht Frankfurt mit viel Vorfreude und hoch ambitioniert in die Restrunde. "Unser Ziel hat sich nicht verändert. Wir wollen nach wie vor die Champions League erreichen", so Hickelsberger. "Das bedeutet aber, dass wir eine sehr gute zweite Saisonhälfte spielen müssen. Am Sonntag wollen wir direkt zeigen, dass man uns auf dem Radar haben muss." Anstoß im Dietmar-Hopp-Stadion gegen Duisburg ist um 13 Uhr.