HG Saarlouis verpflichtet Jugendnationalspieler

HG Saarlouis hat sich den nächsten Spieler der Familie Kunkel geangelt: Gil Kunkel schließt sich ab sofort dem Drittligisten an, sein Bruder Yves folgt im Sommer.

Gil Kunkel, der 18-jährige Bruder von Yves Kunkel, der in der kommenden Saison nach Saarlouis wechselt, hat sich nun auch der HG Saarlouis angeschlossen.“Ich bin sehr froh, die Chance zu bekommen, ein Teil der HG zu werden und bin gespannt auf das, was kommt.“, sagt der 18-jährige Linkshänder, der zuvor bei der GWD-Minden auch schon Bundesliga-Luft schnuppern konnte.

Daniel Altmeyer von der sportlichen Leitung freut sich, dass sich mit dem Jugend-Nationalspieler Gil Kunkel ein weiteres saarländisches Handball-Talent der HG Saarlouis angeschlossen habe und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen möchte. Der 18-jährige könne bei der HGS in der A-Jugend, in der 2. Mannschaft und auch in der 3. Liga ab sofort eingesetzt werden, so Altmeyer.

Auch HGS-Cheftrainer Philipp Kessler sieht in Gil Kunkel einen entwicklungsfähigen jungen Spieler, den man in die "Bande der Linkshänder" gerne aufgenommen habe und der gemeinsam mit Tim Altmeyer und Philipp Petschick an den Herrenhandball herangeführt werden soll. Da die Spielberechtigung seit Donnerstag vorliegt, kann Gill schon heute Abend im Saarlandliga-Heimspiel der U23 gegen Zweibrücken eingesetzt werden.