HG Saarlouis mit Heimsieg gegen Düsseldorf-Ratingen

Es war ein Saison-Finale vom Allerfeinsten - mit einem 43:33 (18:15)-Sieg und vielen Verabschiedungs-Emotionen. In der Saarlouiser Stadtgartenhalle gab es am Samstagabend viel zu feiern: Eine erfolgreiche Saison 2023/24 als Tabellenvierter, den besten Angriff der Südwest-Gruppe mit 1035 erzielten Toren, den Toptorschützen der Liga mit Lars Weissgerber (249 Treffer) und natürlich den Abschied von Torwart-Legende Darius Jonczyk.

Es waren genau 58 Minuten und 6 Sekunden gespielt, als HGS-Coach Philipp Kessler mit einer Auszeit beim Stand von 42:32 den Startschuss für den großen Abschied gab. Darius Jonczyk, der noch einmal fast 60 Minuten auf der Platte gestanden und 18 Paraden zum 43:33-Heimsieg beigesteuert hatte, wurde von seinem Team in die Luft gewirbelt und konnte beim Dank-Applaus von 1300 Fans in der Halle das eine oder andere Tränchen nicht vermeiden.

Und was dann folgte, gibt es so auch nur im Handball: Eben noch hatten die Jungs aus Düsseldorf-Ratingen ihrem Kollegen Jonczyk Beifall und Anerkennung gezollt, da nahm auch Ratingens Coach Filip Lazarov noch eine Auszeit, denn auch die Gäste hatten jemanden zu verabschieden: Alexander Oelze. Der 41-jährige Rückraum-Kanonier beendete ebenfalls seine Spieler-Laufbahn, wurde von seinem Team gefeiert und erhielt auch vom Saarlouiser Publikum den verdienten Applaus.

Ein schönes Handball-Spiel gab es an diesem rundum gelungenen Abend. Die Gäste, als Absteiger bereits vor dem Spiel feststehend, konnten noch einmal frei aufspielen und boten den Gastgebern erfreulicherweise ordentlichen Widerstand. Nach 4 Minuten wechselte HGS-Coach Kessler beim Siebenmeter Jonczyk für Schlingmann ein und der "guckte" das Oelze-Geschoss schon mal gleich ans Torgebälk.

"Ausgeglichen" - so könnte man die Anfangs-Minuten bis zum 4:4 (8.) überschreiben, bevor der treffsicherste Angriff der Südwest-Liga einen Zwischenspurt einlegte. 4 Treffer in Folge durch Paetow, Becker und Lars Weissgerber stellten das Ergebnis auf der Anzeigetafel auf 8:4 und die Saison-Torbilanz der Saarländer auf 1000. Bis zu seinem Gewinn der Torjäger-Kanone musste Lars Weissgerber aber noch ein paar Treffer drauflegen. Am Ende waren es im Spiel 13 Treffer und auf der Torschützenliste 249.

Düsseldorf-Ratingen spielte aber weiter munter mit, kam nach 21 Minuten beim 12:112 nochmals zum Ausgleich. Saarlouis gab das Kommando in der Halle aber nicht mehr ab, lag beim Pausenpfiff mit 18:15 in Front. Die Torfabrik lieferte weiter ab, erhöhte nach 38 Spielminuten auf 24:18 und ließ nicht einen Funken Hoffnung bei den Gästen mehr zu.

Beim 28:20 nach 40 Minuten war klar, wer gewinnen würde und in der 48. Minute stellte Tom Paetow auf 34:24 und machte den Vorsprung zweistellig. Dass Philipp Kessler am Ende seine junge Garde ran ließ und die zeigten, dass sie zu Recht im Kader sind, wurde von den Fans ebenso anerkannt.

Und dann hieß es endgültig: Abschied von Darius Jonczyk. Zu Beginn durch ein Spalier von Spieler-Weggefährten - darunter Daniel“ Fonni“ Fontaine und Peter Walz, der Kapitän von Erstligist Eisenach - in die Halle geleitet gab es jetzt Standing Ovations, Dankesworte vom ebenfalls scheidenden Saarlouiser Oberbürgermeister Peter Demmer und schließlich feierten "der Dicke und seine Lieben", die Fans und alle Aktiven das Ende einer großen Sportler-Karriere.

HG Saarlouis - Düsseldorf-Ratingen 43:33 (18:15)

Saarlouis: Schlingmann, Jonczyk; Weißgerber 13, Reitz 5, Paetow 5, Walz 5, Becker 4, Kockler 4, Kunkel 2, Kurotschkin 2, Szep-Kis 1, Noh 1, Richard 1, Aatz, Zeimet



Düsseldorf-Ratingen: Oelze 7/1, Stock 6, Maric 5, Engh 4, Grbavac 3, Poschacher 3, Perschke 2, Mensger 2, Ludorf 1, Bliß, Budko, Karic

Zuschauer: 1307

Schiedsrichter: Zeki Kaplan / Benjamin Scheld

Siebenmeter: - ; 1/2

Strafminuten: 4 / -