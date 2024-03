HG Saarlouis festigt Rang 4

Die HG Saarlouis ist am Freitagabend in der Nachholpartie vom 20. Spieltag gegen Friesenheim-Hochdorf ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Von Beginn an demonstrierte das Team von Philipp Kessler, dass es nicht nur die Hinspiel-Niederlage, sondern auch den Auftritt letzte Woche in Nieder-Roden wettmachen wollte. Überzeugende Angriffsaktionen, zwei treffsichere Leistungsträger (Paetow 9 Tore, Weissgerber 7 Treffer) und ein Daniel Schlingmann in guter Form (parierte 3 Siebenmeter) überzeugten die wieder rund 1100 Zuschauer in der Stadtgartenhalle.

Krisztian Szep-Kis setzte sich mit der HG Saarlouis durch Ruppenthal, HGS