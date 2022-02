HFV stimmt zu: Frankfurts zweite Mannschaft spielt bald in der Hessenliga

Eintracht Frankfurt wird ab der kommenden Saison eine zweite Mannschaft in der Hessenliga stellen. Das beschloss der Hessische Fußball-Verband am Montag.

Nachdem die Frankfurter in der vergangenen Woche einen Antrag auf die Aufnahme einer zweiten Mannschaft in die Hessenliga bekanntgegeben hatten, ist es nun offiziell: "Der HFV-Ausschuss für Spielbetrieb und Fußballentwicklung hat in einer virtuellen Sitzung die Eingliederung der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt beschlossen. Eintracht Frankfurt II wird demnach ab der Saison 2022/23 in der LOTTO Hessenliga antreten", gab der Bundesligist in einer Pressemitteilung bekannt.

Hinsichtlich der künftigen Ausrichtung ist die Wiedereinführung einer zweiten Mannschaft ein Meilenstein für Eintracht Frankfurt. Markus Krösche

Markus Krösche zeigte sich erfreut: "Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, vor allem beim HFV und den LOTTO Hessenligisten, für das Vertrauen und die Unterstützung", so der Sportvorstand der Frankfurter. "Mit der Zustimmung sind nun die formellen Weichen gestellt, um die Nachwuchsförderung bei Eintracht Frankfurt weiter vorantreiben zu können. Hinsichtlich der künftigen Ausrichtung ist die Wiedereinführung einer zweiten Mannschaft ein Meilenstein für Eintracht Frankfurt."

Eingliederung ab 2022/23

Hessenliga-Spielleiter Thorsten Bastian erklärte: "Eintracht Frankfurt hat uns ein überzeugendes Konzept vorgelegt, in welchem dargelegt wird, dass junge Talente Wettkampfpraxis auf höchstmöglichem Niveau erhalten sollen. Als Hessischer Fußball-Verband sind wir der Talentförderung verpflichtet. Unter anderem können somit jüngere Spieler Spielpraxis in der zweiten Mannschaft sammeln und gehen uns nicht, wie in der jüngeren Vergangenheit, verloren."

Laut den Frankfurtern wird die zweite Mannschaft organisatorisch im Nachwuchsleistungszentrum der Eintracht eingegliedert, die somit ab der Saison 2022/23 über elf Mannschaften verfügt.