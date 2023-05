HFC-Urgestein Lindenhahn beendet seine Karriere

Im Sommer ist Schluss. Toni Lindenhahn beendet seine aktive Karriere beim Halleschen FC. Es gibt ein "Abschiedsspiel" - ganz gehen soll der 32-Jährige aber nicht.

Hängt die Fußballschuhe offiziell an den Nagel: Toni Lindenhahn. imago images/foto2press

Zwei Jahre nach seiner schweren Knieverletzung samt Operation ist nunmehr klar, dass Toni Lindenhahn aus gesundheitlichen Gründen keine Zukunft im Leistungssport hat. Das teilte der HFC am Dienstag. "Ich habe alles versucht, bin aber Realist und verabschiede mich schweren Herzens als aktiver Spieler", erklärte der gebürtige Hallenser.

In 20 Jahren Vereinszugehörigkeit reifte Lindenhahn nicht nur vom Talent zum Profi, sondern entwickelte sich auch zum Gesicht des Halleschen FC. Im Männerbereich absolvierte der Mittelfeldakteur 344 Pflichtspiele für die Saalestädter und erzielte dabei 29 Tore. Maßgeblich beteiligt war Lindenhahn am Aufstieg des HFC in den Profifußball 2012.

Offizieller Abschied im Testspiel gegen Gladbach

Sein letztes Meisterschaftsspiel in Rot-Weiß bestritt der 32-Jährige beim 1:0 gegen Magdeburg am 23. Januar 2021, dann wurde er von der schweren Knieverletzung ausgebremst. Zum Abschied wird er aber noch einmal das HFC-Trikot überstreifen - und zwar im Rahmen des Testspiels gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach vor heimischem Publikum am 31. Mai.

Ganz gehen wird Lindenhahn nicht, er soll dem Klub auch nach dem Karriereende erhalten bleiben. Gespräche über Möglichkeiten der beruflichen Einbindung finden aktuell statt, heißt es vom Halleschen FC, der am vergangenen Wochenende den Klassenerhalt in der 3. Liga feierte.