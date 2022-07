HFC-Trainer Meyer: "Wir haben uns angepasst"

Dass der Hallesche FC mit einer Niederlage gegen den FSV Zwickau in die Saison gestartet ist, liegt aus Sicht von HFC-Trainer André Meyer vor allem daran, dass seine Mannschaft zu spät ins eigene Spiel gefunden hat.

Anpassungsfähigkeit kann eine nützliche Tugend für eine Fußballmannschaft sein, etwa wenn es darum geht, den Gegner zu analysieren und sein eigenes Spiel dementsprechend auszurichten. André Meyer attestierte seinem Halleschen FC diese Anpassungsfähigkeit beim Auswärtsspiel gegen den FSV Zwickau, machte in ihr allerdings den zentralen Fehler für die 2:3-Niederlage aus.

"Vor allem in der ersten Hälfte hatten wir zu wenig Mut und Überzeugung in das eigene Spiel", sagte der HFC-Trainer nach der ersten Partie der neuen Saison am Mikrofon von "Magenta Sport". "Wir haben unser Spiel zu wenig durchgebracht und uns dem Gegner angepasst." Konkret bemängelte Meyer die vielen langen Bälle sowie die Nervosität im Spiel der Hallenser. "Diese Basics haben heute einfach nicht gepasst."

Meyer sieht Steigerung nach dem Seitenwechsel und hofft auf den Lerneffekt

Auch Meyers Kapitän Jonas Nietfeld sah in der Anpassung des eigenen Spiels im ersten Durchgang das zentrale Versäumnis seiner Mannschaft: "Wir haben uns angepasst und waren nicht mutig genug. Zwickau hat uns in der ersten Hälfte den Schneid abgekauft und wenn es darum geht, hohe Bälle zu schlagen, festzumachen und zu flanken, ist Zwickau nun einmal eine der besten Mannschaften der Liga."

"In der zweiten Hälfte", so Meyer, "waren wir dann drin. Die Jungs haben gearbeitet." Nachdem der HFC 77 Minuten kaum Gefahr auf das Zwickauer Tor entwickelt hatte, traf Hug zum 1:2-Anschlusstreffer. Das "blöde dritte Tor" (Meyer) für Zwickau fiel allerdings kurz darauf und so änderte auch der erneute Anschlusstreffer durch Müller (86.) nichts mehr an der Hallenser Niederlage zum Saisonauftakt.

Mit Blick auf die zu große Anpassung an den Gegner bleibt Meyer die Hoffnung auf den Lerneffekt: "Jeden Fehler wollen wir einmal machen und dann nie wieder", so der HFC-Coach.