HFC stellt Quintett um Hasenhüttl für Vereinssuche frei

Seit Samstag befindet sich der Hallesche FC im Trainingslager in der Türkei. Nicht mit dabei sind nach Angaben der "Mitteldeutschen Zeitung" Patrick Hasenhüttl, Andor Bolyki, Jordi Wegmann, Matthew Meier und Henry Jon Crosthwaite. Sie sind für die Vereinssuche freigestellt worden. Dass sich der Drittligist in der Winterpause von fünf Spielern trennen will, war bereits vor einer Woche bekanntgeworden. Hasenhüttl, der erst im Sommer aus Klagenfurt verpflichtet worden war, stand bislang 14 Mal auf dem Platz und blieb ohne Tor.