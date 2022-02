HFC-Siegtorschütze Huth: "Jetzt ist es ein Elfmeter geworden"

Drei sieglose Spiele, 270 Minuten ohne Tor: Der Druck für Halles neuen Trainer André Meyer und auch Stürmer Elias Huth vor dem Spiel gegen Türkgücü war hoch. Die Erleichterung nach dem Dreier entsprechend groß.

Neun Spiele wartete der Hallesche FC zuletzt auf einen Sieg, die Saalestädter waren nahe an die Abstiegszone herangerückt. Auch unter dem neuen Coach André Meyer gab es zunächst nicht die erhoffte Wende - bis zum Dienstagabend. Im Nachholspiel des 21. Spieltages erlöste Winter-Neuzugang Huth nicht nur sich, sondern auch seine Teamkameraden und Meyer. "Eine Riesenlast" sei von ihren Schultern gefallen, unterstrich Huth.

"Es war keine einfache Situation, wenn man so schlecht in der Tabelle dasteht und kein Tor geschossen hat", meinte der HFC-Angreifer am "MagentaSport"-Mikrofon. "Jetzt ist es ein Elfmeter. Und wir sind einfach froh, dass wir heute gewonnen haben und ein Tor geschossen haben."

Wir haben jetzt vier Spiele darauf gewartet, ein Tor zu schießen, jetzt ist es ein Elfmeter geworden - scheißegal, der Ball ist drin. Elias Huth

In der 83. Minute schnappte sich der 24-Jährige den Ball, nachdem Julian Guttau gefoult wurde und Schiedsrichterin Riem Hussein auf den Punkt gezeigt hatte. Huth verwandelte souverän. "Wir haben jetzt vier Spiele darauf gewartet, ein Tor zu schießen, jetzt ist es ein Elfmeter geworden - scheißegal, der Ball ist drin", wiederholte Huth.

Für ihn war es der erste Saisontreffer, bei seinen neun Einsätzen für den 1. FC Kaiserslautern vor seinem Wechsel ging er leer aus. Zu hoch wollte er sein persönliches Erfolgserlebnis aber nicht hängen. "Ich bin erst mal froh, dass ich Spielminuten bekomme nach der Zeit in Lautern", so Huth, der sein persönliches Ziel dann klar definierte: "Ich will Tore schießen. Ich bin Stürmer, deswegen bin ich hier."

Für Halle "geht es erstmal gegen den Abstieg". Er will mithelfen, "dass wir die Saison hoffentlich mit dem Nichtabstieg beenden. Und dafür geben wir alles."