HFC muss "gefühlt 20 Stunden nach Hause fahren - und das ohne Punkte"

Gegen den SC Freiburg II stellte sich der Hallesche FC durch zwei Rote Karten und ein Eigentor selbst ein Bein. Dennoch war für HFC-Coach André Meyer nicht alles schlecht.

Fünf Minuten hatte es im Dreisamstadion am Dienstagabend gedauert, da hatte das Spiel die erste entscheidende Wendung genommen: HFC-Kapitän Jonas Nietfeld beförderte SCF-Stürmer Vincent Vermeij als letzter Mann zu Boden und sah für die Notbremse Rot. "Es ist ein Laufduell, 'Niete' hält ihn (Vermeij, Anm. d. Red.) und da brauchen wir nicht über die Rote Karte zu reden", analysierte Halles Trainer Meyer nach Abpfiff bei "MagentaSport" die erste spielentscheidende Situation schonungslos und erklärte: "Er ist letzter Mann, ansonsten ist sein Gegner durch."

Geschehnisse in Freiburg nicht zu trainieren

Früh hatte sich dadurch der Matchplan der Gäste erledigt, ehe es genau 30 Zeigerumdrehungen später auch noch Ersatzkapitän Niklas Kreuzer mit der zweiten Rote Karte erwischt hatte. "Ob das eine Rote Karte ist? Ja, er hält ihn und der Kontakt ist da, aber vielleicht kann man Timur Gayret noch mit reinnehmen", so Mayer zum zweiten Platzverweis.

Spätestens mit der doppelten Unterzahl hätten sich die Vorsätze der Hallenser in Luft aufgelöst. "Wir sind mit einer hohen Erwartungshaltung an uns selbst in das Spiel gegangen. Du kannst viele Dinge besprechen und trainieren, aber dass du ab der fünften Minute in Unterzahl und nach 35 Minuten in doppelter Unterzahl spielst ...", ließ der 38-Jährige die Unmöglichkeit einer adäquaten Vorbereitung durchklingen.

Chancen sorgen für Unmut und machen Hoffnung

Die Platzverweise und das Eigentor zum 1:0 der Hausherren störten Meyer jedoch deutlich weniger, als die Möglichkeiten, die seine Schützlinge zu zehnt und zu neunt ausgelassen hatten: "Es ist maximal unglücklich durch das Eigentor. Vor der zweiten Roten Karte köpfen wir an den Pfosten und viel mehr ärgert mich, dass wir in der 51. Minute die Chance hatten, in Führung zu gehen", spielte er auf Jannes Vollert und Niklas Landgraf an, die innerhalb weniger Sekunden beide knapp den Treffer verpasst hatten.

Dass es diese Chancen trotz der nummerischen Unterlegenheit noch gegeben hatte, veranlasste den Coach unterdessen zu einem Lob: "Dass hier am Ende ein 2:0 auf der Tafel steht, daran sieht man, die Jungs haben alles reingeworfen. Man hätte auch zerfallen und einen dritten und vierten Treffer kriegen können."

Ruhe nach dem Tagestrip

Auch Vollert erkannte, dass "wir es nicht so schlecht gemacht haben": "Wir wollten in Unterzahl in erster Linie kompakt stehen und die Jungs von Freiburg nach außen leiten." Dies habe grundsätzlich geklappt, "aber leider haben wir keinen Punkt geholt." Für den dritten Kapitän des HFC an diesem Abend neben der intensiven An- und Abreise das größte Versäumnis: "Jetzt müssen wir gefühlt 20 Stunde nach Hause fahren - und das ohne Punkte."

Damit verbleibt der Hallesche FC vorerst auf dem letzten Tabellenplatz. Doch bereits am Freitag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) soll sich dies vor heimischer Kulisse gegen Aufsteiger Oldenburg ändern. Meyer geht dabei optimistisch in die Partie - viel mehr Pech könne man schließlich kaum haben: "Ich glaube, wenn wir alles zusammennehmen, haben wir alle negativen Dinge gebündelt und müssten jetzt erstmal Ruhe haben."