HFC leiht Bielefelds Müller aus: "Freue mich, in einem geilen Stadion spielen zu dürfen"

Der Hallesche FC hat den zweiten neuen Angreifer für die kommende Saison an Land gezogen: Sebastian Müller geht ab sofort für den Drittligisten auf Torejagd.

Keine 24 Stunden nach der Verpflichtung von Andor Bolyki ist mit Sebastian Müller der zweite neue Angreifer für die Saison 2022/23 beim HFC verpflichtet worden. Im Gegensatz zum Rückkehrer vom BFC Dynamo wird Müller aber nur eine Saison leihweise für die Sachsen-Anhalter auflaufen.

An der Saale unterschrieb Müller einen Einjahresvertrag, sein primärer Arbeitgeber ist aber Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld, der den Kontrakt mit dem 21-Jährigen vor der Leihe bis zum 30. Juni 2024 ausgeweitet hat.

Reichlich Erfahrung in jungen Jahren

Sportdirektor Ralf Minge wird zu Müller auf der Vereinswebsite mit folgenden Worten zitiert: "Für uns ist die Mischung aus seinen läuferischen und fußballerischen Fähigkeiten, sein junges Alter mit entsprechender Dritt- und Zweitliga-Erfahrung (2020/21 beim VfL Osnabrück, Anm. d. Red.) sowie die Vertragskonstellation mit der Leihe von Arminia Bielefeld die ideale Konstellation und macht Basti zu einer spannenden Personalie."

In der Offensive ist Müller zudem flexibel einsetzbar, der 1,80 Meter große Akteur erhält in Halle die Trikotnummer 9. Vergangene Saison erzielte Müller (kicker-Durchschnittsnote 3,60) in 24 Ligaspielen für Zweitliga-Aufsteiger Braunschweig drei Tore und bereitete ebenso viele vor. Beim Ausscheiden in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den HSV assistierte er beim 1:2 ebenfalls.

Müller selbst erklärte: "Ich freue mich einfach, in einem geilen Stadion vor tollen Fans spielen zu dürfen und sehe in Halle optimale Voraussetzungen, um mich mit Wettkampfpraxis stetig weiterzuentwickeln und der Mannschaft möglichst zu helfen."