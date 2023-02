HFC-Interimscoach Kiefer: "Löblich, aber absolut fehl am Platz"

Trotz teilweise mutiger Phasen ging der Hallesche FC deutlich gegen Dynamo Dresden unter. Interimstrainer Jens Kiefer kritisierte die fehlende Reife. Auf der anderen Seite freute sich Markus Anfang über das fünfte Spiel in Folge ohne Niederlage.

Auch unter dem Interimstrainer wurde es für Halle noch nicht besser. Im ersten Spiel nach der Entlassung von André Meyer kam ein zwischenzeitlich gut mitspielendes Halle mit 1:7 unter die Räder. Aus der ergebnislosen Leistungssteigerung wollte Kiefer am "MagentaSport"-Mikrofon nach der Partie keine Hoffnung schöpfen: "Ich kann mich ja schlecht hinstellen und sagen, wir haben zur Halbzeit 0:3 zurückgelegen und haben trotzdem eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Es ist super super bitter und absolut ärgerlich, die letzten beiden Tor noch zu kassieren."

Ärger über einen nicht gegeben Elfmeter und das 4:1, bei dem Ahmet Arslan im Abseits gestanden war, kam bei Kiefer nicht wirklich auf: "Sich darüber zu ärgern bringt uns jetzt nichts. Mich beschäftigen am allermeisten die letzten beiden Gegentore, das ist das, was hängen bleibt." Eine Anweisung an die Mannschaft hatte Kiefer noch: "Du musst bei dem Ergebnis dann Zeit von der Uhr nehmen. Wir spielen wie eine Jugendmannschaft weiter, immer weiter - löblich, aber absolut fehl am Platz."

Ein kleiner Funken Hoffnung sprang Kiefer dann doch über die Lippen: "Der positive Gedanke ist einzig und allein, dass ich glaube, dass hier viele Spieler drin sind, die klar im Kopf sind."

Anfang: "Das tut uns allen gut"

Nach weiteren drei Punkten und fünf Spielen ohne Niederlage in Folge sah die Welt auf der Gastgeber-Seite natürlich ganz anders aus. "Es ist schön, das Gefühl zu haben, dass man Tore machen kann. Das tut uns allen gut", sagte Anfang, der sich über seinen aufgegangenen Matchplan freute: "Es war klar, dass wir aus dem Mittelfeldpressing agieren und in Umschaltmomente kommen wollten. Das ist uns gut gelungen. Wir haben die Tore hauptsächlich aus Umschaltaktionen erzielt."

Mit der Erfolgswelle im Rücken sieht sich Anfang für die nächsten Wochen gewappnet: "Es verstärkt den Glauben, dass die Mannschaft viel Potenzial hat und das in den kommenden Wochen bestätigen kann." Trotzdem weiß der Trainer auch noch, woran er mit seinen Schützlingen arbeiten kann: "Wir haben phasenweise in der ersten Halbzeit gegen den Ball nicht kompakt genug gestanden, das können wir besser machen."

Für ihn zählt aber nur die heutige Punkteausbeute: "Es war ein effektiver Sieg. Es ist schön, die 3 Punkte zu haben."