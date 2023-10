HFC in der Krise - Sobotzik: "Arschbacken zusammenkneifen"

Nach der "schlechtesten Halbzeit" unter Sreto Ristic steckt der Hallesche FC tief in der Krise. Der Sportchef Thomas Sobotzik fordert, einfache Tugenden in den Fokus zu rücken.

Das 1:4 gegen Preußen Münster war heftig, vor allem die erste Spielhälfte, in der der Hallesche FC schon mit 0:3 ins Hintertreffen geriet. "Das war die schlechteste Halbzeit, seit ich in Halle bin", sagte Trainer Sreto Ristic hernach. Die Quittung für den HFC: vorletzter Platz, nur acht Punkte aus zehn Spielen.

Und die Tendenz ist klar negativ, auf fünf sieglose Partien blickt man an der Saale zurück.

Verbessern muss sich vor allem die Defensivarbeit. 23 Gegentore sind es bereits, mehr als bei jedem anderen Team in der 3. Liga. Zuletzt gingen auch die Heimspiele verloren, vor den Preußen hatten schon die Münchner Löwen (2:0) die Punkte aus Halle entführt.

Am 21. Oktober kommt Regensburg

Der Sportchef wettert. Thomas Sobotzik wurde in der "Mitteldeutschen Zeitung" deutlich: "Das war wenig bis gar nichts, so haben wir keine Chance." Der 48-jährige Ex-Profi kündigte eine klare, interne Ansprache an und fordert die Mannschaft auf, "die Arschbacken zusammenzukneifen". Harte Arbeit, einfache Tugenden "in den Vordergrund" stellen und so zu Punkten kommen.

Genügend Zeit für die Vorbereitung auf das nächste Spiel hat der HFC, das Auswärtsspiel bei Freiburg II wurde verlegt. Am 21. Oktober kommen dann die formstarken Regensburger, denen die Ristic-Elf die Stirn bieten muss. "Es ist jetzt Abstiegskampf pur. Nur Fußballspielen reicht nicht", weiß auch der Trainer.

Einer der Hoffnungsträger im HFC-Dress sollte bis dahin wieder fit sein. Torjäger Dominic Baumann, mit sechs Treffern aktuell Vierter der Schützenliste, war gegen Münster zur Pause mit Leistenproblemen ausgewechselt worden. Eine Vorsichtsmaßnahme, auch angesichts des klaren Rückstands. Denn einen längeren Ausfall des 28-Jährigen könnten sie in Halle derzeit wohl nur schwer kompensieren.