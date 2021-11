HFC in der Krise - Löhmannsröben nach Rot zwei Spiele gesperrt

Mit drei Niederlagen in Serie ist der Hallesche FC auf Platz 14 abgerutscht. Nur eine Delle, wie es Trainer Florian Schnorrenberg einordnet?

Nach einer schwachen Leistung hat der HFC am Sonntag in Köln die dritte Niederlage in Folge kassiert. Von "einer Delle" sprach Trainer Florian Schnorrenberg nach dem 0:2 bei der Viktoria - die Zahlen weisen jedoch auf ein ernsthaftes Problem hin. Seit dem 24. September, dem 3:2 Derby-Sieg gegen Magdeburg, hat Halle nur einmal gewonnen: 2:1 gegen Duisburg - und das ist auch schon wieder vier Wochen her.

Dabei hatte Schnorrenberg am Sonntag viel versucht. Im Tor stand Daniel Mesenhöler statt Tim Schreiber, und Frankfurt-Leihgabe Fynn Otto gab sein Startelfdebüt. Dazu stellte der 44-Jährige auf eine Dreierkette um. Die individuellen Patzer im HFC-Spiel setzen sich aber trotz alledem unverändert fort. Die Rot-Weißen luden die Kölner mit zwei schlimmen Fehlpässen zu den beiden Toren in der ersten Halbzeit regelrecht ein. "Die Viktoria musste für ihre Tore gar nicht viel tun", sagte Schnorrenberg bei "MagentaSport".

Nietfelds Tor wird aberkannt - Löhmannsröben gesperrt

Dazu fehlte es offensiv an Schwung und an Ideen, wie Kapitän Jonas Nietfeld unterstrich: "So hast du kaum eine Chance, zu punkten." Bitter für den HFC: Nietfelds Kopfballtor in der 8. Minute zum vermeintlichen 1:1 wurde wegen einer Abseitsstellung von Jannes Vollert aberkannt - dabei griff der 23-Jährige gar nicht. "Das ist sehr ärgerlich, das 1:1 hätte uns gutgetan. Aber heute kommt viel zusammen", sagte Schnorrenberg.

Zu allem Überfluss sah Jan Löhmannsröben nach einer Notbremse gegen Timmy Thiele Rot (84.). Der Abräumer hatte nach einem Außenbandriss sein Comeback gegeben, nun fehlt er - der DFB sperrte ihn am Dienstag für zwei Partien - im anstehenden Heimspiel gegen die abstiegsbedrohten Würzburger Kickers und am 13. Dezember in Wiesbaden.

Trotz des gebrauchten Tages zeigte sich Schnorrenberg optimistisch. "Wir werden uns wieder aufrichten und dann am Samstag zu Hause gegen Würzburg ein anderes Gesicht zeigen", kündigte der HFC-Coach an.