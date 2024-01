HFC holt Ersatz für den verletzten Zieleniecki und verpflichtet Behrendt

Mit seiner Erfahrung und seiner physischen Präsenz soll Brian Behrendt dem Halleschen FC nach der Winterpause im Abstiegskampf der 3. Liga weiterhelfen.

Behrendt (32) spielt also künftig eine Liga tiefer als bisher. Der erfahrene Innenverteidiger soll, so der Wunsch des abstiegsbedrohten Halleschen FC, mit seiner "Fülle an Erfahrung und Expertise" sowie seiner physischen Präsenz die Defensive der Saalestädter verstärken. Was insbesondere deshalb wichtig ist, weil sich eine Stütze verletzt hat.

"Die Verpflichtung von Brian Behrendt kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt für uns, insbesondere vor dem Hintergrund der Verletzung von Sebastian Zieleniecki. Wir sind überzeugt, dass Brian mit seiner über Jahre nachgewiesenen Qualität unseren Abwehrverbund stabilisieren kann.“ erklärte Sportchef Thomas Sobotzik.

Der gebürtige Niedersachse Behrendt startete seine Karriere beim Hamburger SV und war zuletzt bei Zweitligist Eintracht Braunschweig (sechs Einsätze in der Zweitliga-Hinrunde), Arminia Bielefeld und Rapid Wien aktiv.

Zweiter Neuer nach Bonga

Behrendt ist nach Tarsis Bonga von 1860 München die zweite Winter-Verstärkung für das Team von Trainer Sreto Ristic, das sich zudem über die Genesung von Niklas Kreuzer nach seiner Krebserkrankung freut. Außerdem steht nach kicker-Informationen Keeper Philipp Schulze vom VfL Wolfsburg vor einem Wechsel zum HFC.

Halle belegt in der Pause den 17. Platz mit zwei Zählern Rückstand zum rettenden Ufer. Um Punkte geht es für den HFC wieder am 20. Januar (14 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn der Tabellenfünfte FC Ingolstadt an die Saale kommt.