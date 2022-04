HFC bindet Landgraf und Herzog

Der Hallesche FC hat Defensivspieler Niklas Landgraf bis 2025 gebunden. Aaron Herzog erhält nach seinem Kreuzbandriss eine Verlängerung um ein Jahr.

"Die Vertragsverlängerung mit Niklas Landgraf ist nicht nur sportlich ein wichtiges Signal für die künftige Ausrichtung, sondern für alle Beteiligten tatsächlich eine Herzensangelegenheit. Er genießt einen hohen Stellenwert innerhalb des Teams, hat sich zur Identifikationsfigur entwickelt und gehört mit seiner sympathisch-bescheidenen Art zu den prägenden Gesichtern des Klubs", erklärte Sportdirektor Ralf Minge die Verlängerung in der Pressemitteilung und führte weiterhin aus, dass "Treue über einen solch langen Zeitraum im schnelllebigen Fußball-Geschäft inzwischen eine Seltenheit" geworden sei. Der 26-jährige Landgraf spielt seit 2017 in Halle, bei Vertragsende würde er acht Jahre im Verein gespielt haben.

Auch Landgraf, der in der laufenden Drittliga-Saison in 27 Spielen eingesetzt wurde (ein Assist, kicker-Notenschnitt 3,63), zeigte sich begeistert von der Vertragsverlängerung: "Ich fühle mich pudelwohl in Halle, in diesem Verein und in diesem Team. Deshalb freue ich mich auf weitere drei Jahre und verschwendete nie einen ernsthaften Gedanken an einen Wechsel."

Neue Chance für Herzog

Nachdem Landgrafs Teamkollege Aaron Herzog sich im September nach zuvor neun Liga-Einsätzen (ein Tor, kicker-Notenschnitt 3,33) das Kreuzband gerissen hatte, fehlte er seither. Zur neuen Saison darf sich der Mittelfeldspieler neu beweisen und blickt voller Vorfreude auf die kommende Spielzeit: "Für das Vertrauen der Verantwortlichen bin ich dankbar und möchte es zurückzahlen. Da mich Trainer André Meyer gar nicht kennt auf dem Rasen, spornt mich der neue Vertrag enorm an für das nahende Comeback. In der Vorbereitung auf die neue Saison will ich wieder Vollgas geben."

Sportdirektor Minge erläuterte: "Wir sind davon überzeugt, dass Aaron Herzog an seine starken Leistungen aus dem Spätsommer anknüpfen und unserer Mannschaft damit einen sportlichen Impuls geben kann. Zudem tragen wir natürlich auch eine moralische Verantwortung für die Fortsetzung seiner aktiven Laufbahn."