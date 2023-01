HFC-Abschied: Minge macht Platz für einen Neuanfang

Ralf Minge wird seinen Posten als Sportdirektor beim Halleschen FC Ende März räumen. Das teilte der Verein am Donnerstag mit.

Nach mehr als anderthalb Jahren wird Sportdirektor Ralf Minge den Halleschen FC verlassen. Wie der Drittligist bekannt gab, haben sich beide Seiten auf ein Ende der Zusammenarbeit zum Quartalsende verständigt. "Dadurch wird dem Verein die Möglichkeit gegeben, die neue Saison frühzeitig zu planen", heißt es in der Mitteilung.

"In den zurückliegenden Wochen habe ich meine Situation intensiv reflektiert und da ist die Entscheidung in mir gereift, im Hinblick auf die neue Saison Platz für einen Neuanfang zu machen", erklärt der 62-Jährige und führt weiter aus: "Auch wenn die gemeinsamen Erwartungen in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht in allen Bereichen in Erfüllung gegangen sind wie erhofft, so war es doch eine sehr spannende Zeit, die mir in positiver Erinnerung bleiben wird."

"Die Zusammenarbeit war immer von Vertrauen und gegenseitigem Respekt geprägt"

Auch HFC-Präsident Jens Rauschenbach lobt die Zusammenarbeit mit Minge: "Er hat in den anderthalb Jahren den Verein konzeptionell weiterentwickelt. Das gilt sowohl für die Profimannschaft als auch für die Verzahnung mit dem Nachwuchsbereich und die Ausgestaltung des neuen Nachwuchsleistungszentrums. Die Zusammenarbeit war immer von Vertrauen und gegenseitigem Respekt geprägt."

Minge hatte die Aufgabe des Sportdirektors beim HFC im Mai 2021 übernommen. Bis zu seinem Ausscheiden Ende März wird er die Position weiterhin vollumfänglich ausfüllen.