Heynemanns historischer Schlusspfiff in Wolfsburg: "Dass es sich so entwickelt, war nicht abzusehen"

Mit seinem Schlusspfiff gab er den Startschuss zur wilden Party: Bernd Heynemann leitete am morgigen Samstag vor 25 Jahren das "Aufstiegs-Endspiel" zwischen dem VfL Wolfsburg und Mainz 05 (5:4). Der 68-jährige Ex-Schiedsrichter erinnert sich.

Wenn an diesem Freitag die Aufstiegshelden von einst zum Jubiläumsspiel gegen eine Wolfsburger Oldie-Auswahl antritt, sind fast alle dabei, die am 11. Juni 1997 den VfL-Sprung in die Bundesliga perfekt gemacht haben. Roy Präger, natürlich, Detlev Dammeier, Holger Ballwanz und Jens Keller. Sie alle standen damals im alten VfL-Stadion am Elsterweg auf dem Rasen, als Mainz 05 mit Jürgen Klopp in seinen Reihen in die Knie gezwungen wurde. Der endgültige Startschuss zur Bundesliga war der Schlusspfiff jenes Mannes, der an diesem groß gefeierten Wolfsburger Jubiläumswochenende wegen seines Urlaubs nicht dabei sein kann: Bernd Heynemann. "Ich war eingeladen und wäre gerne dabei gewesen", sagt der 68-Jährige.

Der Schiedsrichter stand vor 25 Jahren zwangsläufig im Mittelpunkt. Es ging um alles, dem VfL genügte schon ein Remis für den ersten (und bis heute einzigen) Aufstieg in die 1. Liga, Mainz benötigte den Sieg zum großen Triumph. Es entwickelte sich eine rassige Partie. Der Gast führte 1:0, Wolfsburg drehte auf zum 3:1, Mainz glich wieder aus, am Ende hieß es 5:4. "Es war herausfordernd", erinnert sich Heynemann, der kurz vor der Pause den Mainzer Steffen Herzberger mit Gelb-Rot vom Platz stellte und zwei Strafstöße für den VfL pfiff. "Ich glaube, dass mit mir nicht gehadert wurde", sagt Heynemann, "an die einzelnen Szenen kann ich mich aber nicht mehr erinnern." An das Drumherum von damals aber sehr wohl.

Roy Präger umspielt Mainz-Torhüter Dimo Wache und schießt zum 2:1 ein. imago/Rust

Der grenzenlose Wolfsburger Jubel, das alte Stadion. "Die Katakomben", erzählt der Referee, "waren noch ganz provinziell. Die Schiri-Kabine sehr spartanisch." Kein Vergleich zum Hochglanzprodukt, zu dem der VfL vor allem seit dem großen Einstieg von Eigner Volkswagen spätestens seit 2007 geworden ist. "Dass es sich so entwickelt", sagt Heynemann, "war nicht abzusehen. Der Konzern hat die Chance genutzt."

An diesem Wochenende, der Klub hat eigens ein Jubiläumstrikot aufgelegt und veranstaltet am Samstag eine grün-weiße Nacht, erinnert sich der VfL nun an seine Helden von damals, die die späteren Triumphe (Meisterschaft 2009, DFB-Pokalsieg 2015) von Edin Dzeko, Grafite oder Kevin De Bruyne erst möglich gemacht haben. Roy Präger, Doppeltorschütze im Aufstiegs-Endspiel, nennt Schiri Heynemann heute "meinen Freund", den er ab und an noch beim Golfen begegnet. Seinen größten Treffer landete Präger vor 25 Jahren: Der Sieg gegen Mainz, sagt er, "war das wichtigste Spiel meiner Karriere".