Heynckes und Rolfes schützen Bayerns in Kritik geratenen Fitness-Chef Dr. Broich

Professor Dr. Holger Broich steht beim FC Bayern wegen der körperlichen Verfassung des Teams in der Kritik. Nun springen dem langjährigen Fitness-Chef mehrere Weggefährten im kicker zur Seite.

Bei der Analyse der titellos beendeten Saison 2023/24 wurde beim FC Bayern München auch die Fitness der Spieler diskutiert, lange vor dem letzten Spieltag. Es kamen Zweifel an der optimalen körperlichen Verfassung der Mannschaft auf. Nun wurde diese Kritik, die die vielen Verletzungen - und da auch zahlreiche muskuläre - einbezog, öffentlich.

In deren Mittelpunkt steht Professor Dr. Holger Broich, der beim Rekordmeister als wissenschaftlicher Leiter und Leiter Fitness geführt wird. Gesamtverantwortlich für den physischen Zustand der Spieler zeichnet jedoch immer der jeweilige Cheftrainer, von dem der Kompetenzbereich des oder der Fitnessbeauftragten definiert wird.

"Die Faktenlage ist klar: Wir haben in diesem Jahr keine gute Leistung gebracht und hatten zu viele Verletzte", räumt Dr. Broich (49) gegenüber dem kicker ein: "Aber sich jetzt einen Mann herauszupicken und auf ihn mit dem Finger zu zeigen, finde ich sehr enttäuschend."

Der 49-Jährige sagt: "Wo ist die Frage nach der Verantwortlichkeit des gesamten Teams, der Trainer, der Ärzte, der Physios? Jetzt alles an meinem Namen festzumachen, finde ich sehr enttäuschend. Das ist üble Nachrede."

Dr. Broich unterrichtet in Hamburg Masterstudenten

Aus dem Mannschaftskreis verlautet, dass der FCB-Fitnessexperte sehr oft davor gewarnt hat, dass viele Verletzungen kommen würden, sollte das Training weiterhin derart dosiert ablaufen. Einige Spieler haben sogar eigenständig trainiert, um sich fit zu machen. "Wenn ich für die zahlreichen Verletzungen als einziger den Kopf hinhalten soll, ist das zu einfach und zu billig, wir sind ein Team", sagt der Professor, der in Hamburg an der Medical School einen Lehrstuhl für Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung hat und dort Masterstudenten unterrichtet.

"Eine schlechte wie auch eine gute Saison liegt nicht allein an einer Person", meint Broich und fragt sich: "Warum wird jetzt alles auf eine Person fokussiert? Warum wird nur eine Person kritisiert?"

Jupp Heynckes lernte Broich 2009 bei Bayer Leverkusen kennen und arbeitete mit ihm in zwei Spielzeiten zusammen. Als er zur Saison 2011/12 nach München zurückkehrte, wollte er den Fitness-Experten mitnehmen. Doch Bayer 04 Leverkusens damaliger Geschäftsführer Sport, Rudi Völler, lehnte ab. 2013, nach dem Triple-Gewinn und Abschied vom FC Bayern, empfahl Heynckes Broich mit einem Anruf beim damaligen Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge.

Das hat Holger nicht verdient. Jupp Heynckes

Vor allem das Arbeitsethos des Mitarbeiters imponiert dem ehemaligen Fußballlehrer. "Er ist der Erste, der am Morgen kommt, und der Letzte, der am Abend das Trainingsgelände verlässt", sagt Heynckes. "Er ist unfassbar fleißig und engagiert." Man habe sich "blendend verstanden, die Kooperation funktionierte fantastisch".

Broichs Expertise im Bereich der Leistungsdiagnostik und Belastungssteuerung schätzt Heynckes enorm, "abgesehen davon, dass seine menschlichen Qualitäten nicht zu übertreffen sind". Broich sei, so sagt Heynckes, "ein wunderbarer Mensch, kommunikativ und freundlich zum Platzwart wie zu den Vereinsoberen sowie äußerst loyal".

Der ehemalige Coach verweist auf die großen Erfolge, die der FC Bayern während der nun zehnjährigen Tätigkeit Dr. Broichs errang, darunter als Höhepunkt den Gewinn der Champions League 2020. "Deswegen finde ich es ungerecht, dass da jetzt Kritik aufkommt", betont Heynckes: "Das hat Holger nicht verdient."

Rolfes' Karriere stand auf der Kippe

Im täglichen Trainingsbetrieb habe er "seine Entscheidungen immer zugunsten der Spieler getroffen, "er wusste die Verletzungsgefahr für jeden prophylaktisch einzuschätzen", zum Beispiel beim anfälligen Kingsley Coman, sagt Heynckes: "Das macht ihn außergewöhnlich, er ist eine Koryphäe in seinem Beruf."

Der Ex-Trainer erwähnt noch den Fall des böse am Knie verletzten Simon Rolfes. Broich warnte vor einer voreiligen Überbelastung bei der Reha, die Karriere stehe auf dem Spiel, Spätfolgen für das Leben nach der Karriere drohten. "Holger hat da Schlimmstes verhindert", sagt Heynckes.

Bei Rolfes wurde Ende Januar 2010 ein Knorpelschaden im Knie diagnostiziert, so dass er die komplette zweite Halbserie und auch bei der WM in Südafrika ausfiel. "Damals stand meine Karriere auf der Kippe", sagt der heutige Geschäftsführer Sport beim aktuellen Doublegewinner. "Holger Broich hat das Aufbauprogramm inhaltlich äußerst akribisch gestaltet und in der Praxis begleitet, so dass ich anschließend weitere fünf Jahre spielen konnte, in Leverkusen und in der Nationalmannschaft." Daran habe Broich "einen riesigen Anteil" gehabt: "Ich hatte auch keine Folgeverletzung mehr, das war spitze."

Die Aufbauarbeit sei "sehr hart" gewesen und auf wissenschaftlicher Basis erfolgt. Mit der Sporthochschule Köln wurden gemeinsame Tests absolviert, darüber hinaus wurde Rolfes an der Uni Düsseldorf in ein Forschungsprojekt zu Knorpelschäden integriert. "Jede Stufe meines Aufbaus war penibel vorbereitet, jede Belastung vorab akribisch geplant", sagt der frühere Mittelfeldspieler. Als die Reha zu Ende war, fing er sofort an, wieder zu spielen, "und es ging ohne jede Schwierigkeit weiter". Rolfes fasst zusammen: "Ich hatte das totale Vertrauen in Holgers Kompetenz. Holger hat mir meine Karriere gerettet."

Müller-Wohlfahrt nennt Dr. Broich "den besten Fitnesstrainer"

Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, der frühere Mannschaftsarzt des FC Bayern, kennt Dr. Broich aus der direkten Kooperation. "Mit absoluter Enttäuschung, ja schon mit Empörung" habe er darauf reagiert, dass im Zusammenhang mit Broich "eine auch nur im Ansatz negative Meinung entstehen konnte". Der in der Sportwelt seit Jahrzehnten anerkannte Mediziner aus München bezeichnet sich als "Fan von Holger, und meine Wertschätzung gründet auf unserer langjährigen Zusammenarbeit". Die Kommunikation zwischen Fitness und Medizin "hat stets hervorragend geklappt", sagt Müller-Wohlfahrt: "Bei unserem fachlichen Austausch gab es nie Reibungspunkte."

Müller-Wohlfahrt führt die Corona-Zeit an. "Damals hat Holger für jeden Spieler individuell hervorragende Trainingspläne entworfen, die Mannschaft war nach dieser Akutphase die am besten trainierte überhaupt, selbst im internationalen Vergleich, wie der Triumph bei der Champions League 2020 bewies", sagt "Mull" und erklärt: "Holger ist ein Top-Fachmann. Diese negative Behandlung hat er nicht verdient. Soweit ich es überblicke, ist er der beste Fitnesstrainer."

Ehemalige Chefs Broichs bestätigen diese Aussagen, indem sie Broich in ihr Team holen holen wollten und wollen. Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) warb um seine Dienste für die anstehende Europameisterschaft. "Unser Verhältnis ist gut", stellt Broich klar, "alles andere ist gelogen". Hansi Flick lockt ihn zu seinem neuen Klub FC Barcelona. Zudem kann der Fachmann für Fitness unter weiteren Optionen auswählen. Sein Vertrag beim FC Bayern ist unbefristet.