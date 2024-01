Heymann schürt EM-Hoffnungen - Was Gislason "ziemlich grausam" fand

Mit dem zweiten Sieg binnen drei Tagen gegen Portugal hat sich die deutsche Nationalmannschaft auf die Handball-EM im eigenen Land eingeschworen. Bundestrainer Alfred Gislason zog ein gemischtes Fazit.

Zumindest auf dem Papier ist die deutsche Handball-Nationalmannschaft bereit für die Heim-EM (10. bis 28. Januar). Am Samstagabend fuhr die DHB-Auswahl den zweiten Sieg binnen drei Tagen gegen Portugal ein. Das 35:31 (20:15) am Samstagabend in Kiel wurde zwar überschattet vom EM-Aus Patrick Groetzkis, doch es gab durchaus auch positive Aspekte beim deutschen Auftritt.

"Heute war Heymann dran", erklärte Bundestrainer Alfred Gislason früh in seiner ARD-Spielanalyse. Der Rückraumspieler von Frisch Auf Göppingen, der im Nationalteam zuletzt kaum Einsatzzeiten im Angriff erhalten hatte, wusste zu gefallen und steuerte drei Treffer zum Erfolg bei. Der wurfgewaltige 1,98-Meter-Hüne, der im Sommer zu den Rhein-Neckar Löwen wechseln wird, durfte sich auch in der Abwehr im Mittelblock neben U-21-Weltmeister Justus Fischer beweisen.

"Wir trainieren Heymann da rein, aber das hat noch nicht das Niveau von Köster auf dieser Position", stellte Gislason klar. Einfache Tore aus neun, zehn oder gar elf Metern von Heymann würden dem DHB-Team bei der EM aber richtig guttun. Der Bundestrainer suchte zuletzt immer wieder das Gespräch mit Heymann. "Was machst du da auf acht Metern?", fragte Gislason häufiger. "Er braucht da gar nicht auf sieben oder acht Metern herumtanzen."

Großes Thema beim DHB seit Jahren: die Konstanz. "Ich denke, insgesamt haben wir trotzdem konstanter gespielt", so Gislason: "Ich hätte Andi Wolff durchspielen lassen können und auch Juri nach phänomenaler erster Halbzeit." Doch noch mehr Spieler sollten in ihren Rhythmus finden. U-21-Weltmeister David Späth gelang das zwischen den Pfosten nicht. "Die Leistung von Andi war deutlich besser, aber wir wollten ihm unbedingt eine Chance geben", erklärte Gislason in Richtung Späth.

Der Bundestrainer sah im Vergleich zum Donnerstag in Flensburg (34:33) "ein paar deutliche Schritte nach vorne". Gislason bemerkte "mehr Sicherheit in vielen Bereichen", auch die Variante der 3:2:1-Abwehr gefiel dem 64-Jährigen. Speziell in der Schlussviertelstunde habe seine Mannschaft, die in einen 0:6-Lauf geriet, zu viele technische Fehler produziert.

"Diese Würfe aufs leere Tor waren unsere schlechteste Taktik heute"

Ein Punkt missfiel Gislason besonders. "Wir haben zu viele klare Chancen vergeben, gerade von Tor zu Tor. Diese Würfe aufs leere Tor waren unsere schlechteste Taktik heute - viermal geworfen und nur ein Tor ist ziemlich grausam", kritisierte er.

Ein wichtiger Faktor war Andreas Wolff, der eine ansprechende Leistung und klare Steigerung nach dem Donnerstagsspiel zeigte. "Wir haben einige Dinge wieder nicht so gelöst, wie wir sie eigentlich lösen wollten. Insgesamt können wir mitnehmen, dass wir jetzt mit vier Toren statt einem Tor Unterschied gewonnen haben, da ist eine leichte Verbesserung zu sehen", resümierte der Europameister von 2016.

Der Keeper glaubt, dass "heute Abend so ein bisschen das viel beschworene Kopfkino angeht, wie es in der Düsseldorfer Arena sein wird". Das Eröffnungsspiel bestreitet die DHB-Auswahl im Fußballstadion vor über 53.000 Fans, die für einen neuen Zuschauer-Weltrekord bei einem Handballspiel sorgen werden.

Zumindest beim Kader für das "allerwichtigste Spiel", wie Gislason den Auftakt gegen die Schweiz am 10. Januar (20.45 Uhr) nannte, braucht es kaum Kopfzerbrechen. Nach dem EM-Aus von Patrick Groetzki ist nur noch ein Spieler aus dem 17 Profis umfassenden Aufgebot für den Spieltagskader zu streichen. Da Linksaußen Rune Dahmke vom THW Kiel wegen einer Muskelverhärtung beide Testspiele verpasste, könnte es mit hoher Wahrscheinlichkeit ihn treffen.