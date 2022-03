"Hey, was ist da los?": Arnolds späte Assist-Premiere

Maximilian Arnold ist beim VfL Wolfsburg unumstrittener Stammspieler, wenngleich auch der 27-Jährige in dieser Saison bislang hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Immerhin: Am vergangenen Wochenende gelang ihm sein erster Assist - und in einer Kategorie ist er gar Bundesliga-Spitze.

"Davon", sagt Maximilian Arnold, "höre ich zum ersten Mal." Die Statistik aber lügt keinesfalls: Er, der Wolfsburger Mittelfeldmotor, läuft und läuft und läuft. In dieser Spielzeit bereits 276,28 Kilometer (Laufleistung und weitere Statistiken zur Bundesliga...). Das ist spitze in der Bundesliga, Frankfurts Djibril Sow (275,93 Kilometer) ist ihm jedoch dicht auf den Fersen. Arnold will die Führung mit einem Augenzwinkern ins Ziel bringen: "Ich gebe mein Bestes", sagt er, "aber ich spiele jetzt nicht anders. Ich versuche, so viel zu laufen, damit ich den Jungs helfen kann."

Arnold selbstkritisch

Geholfen hat er ihnen vor allem am vergangenen Wochenende. Man mag es kaum glauben: Sein Eckball, der über den Kopf des Unioners Taiwo Awoniyi zum Wolfsburger Siegtreffer ins Berliner Gehäuse gelangte, war die erste Torvorlage Arnolds in dieser Bundesliga-Saison. Hinzu kommen zwei eigene Treffer. Zu wenig für jemanden wie ihn, der in der vergangenen Spielzeit drei Tore und sechs Vorlagen verbuchte. "Man fragt sich schon mal: Hey, was ist da los?", räumt Arnold nach seiner späten Assist-Premiere in dieser Saison ein, dass er selbst nicht zufrieden ist mit seiner bisherigen Ausbeute, zumal er sämtliche Standards ausführt. Er gelobt aber Besserung: "Zum Anfang der Saison waren die Standards nicht so gut, das muss ich selbstkritisch so sagen. Mittlerweile sind sie besser geworden." Nach Awoniyi, so Arnold, dürfe es nun auch mal ein Mitspieler sein, der seine Bälle verwertet.

Einen "neuen" Mitspieler hat Arnold seit kurzer Zeit wieder an seiner Seite: Xaver Schlager. Mit dem Österreicher bildete er in der vergangenen Saison eine überaus erfolgreiche Doppelsechs, nun ist er nach seinem Kreuzbandriss zurück. "Ich bin froh, dass er wieder da ist", sagt Arnold und berichtet vom gewachsenen Verständnis mit dem Nebenmann. "Jeder wusste, was der andere tut." Nun brauche es noch ein bisschen, "bis der alte Xaver wieder da ist". Während dessen Abwesenheit spielte Arnold meist mit dem erst 19-jährigen Aster Vranckx an der Seite. Der Unterschied zu Schlager? "Dadurch, dass Aster noch sehr jung ist, muss man ihn noch sehr viel coachen. Das ist ein Lernprozess, da ist er auf seinem sehr guten Weg." Ein Weg, den Arnold in den vergangenen Jahren gegangen ist.