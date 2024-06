Hexenkessel und Rekord-Werte: Die Zuschauer-Magneten der Regionalliga 2023/24

BSG Chemie Leipzig (74.682 Zuschauer)

Wir bleiben in Leipzig und gehen über zu Loks Erzrivalen BSG Chemie Leipzig, der ebenfalls in der Regionalliga Nordost zuhause ist. Nicht nur in der Abschlusstabelle der Saison 2023/24, sondern auch im Zuschauer-Ranking übertrafen die Chemiker ihren Lokal-Konkurrenten. 4.393 Zuschauer kamen durchschnittlich in den Alfred-Kunze-Sportpark. IMAGO/Picture Point LE