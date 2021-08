"Heute war es perfekt": Szoboszlai tritt aus den Kulissen

Dass RB Leipzig zum Auftakt des 2. Spieltags auf mitreißende Art und Weise mit 4:0 gegen den VfB Stuttgart gewonnen hat, das lag vor allem an ihm: Dominik Szoboszlai, 20 Jahre jung und hochveranlagt. Sechs Monate lang saß er auf der Tribüne - am Freitagabend trat er aus den Kulissen.

Auf einmal lag der Ball im Netz. Gut eine halbe Stunde lang hatte RB Leipzig das Tor des VfB Stuttgart unter Beschuss genommen. Die Sachsen hatten Angriffswelle um Angriffswelle losgetreten, sie hatten Druck aufgebaut, sie hatten aber etliche Torchancen vergeben. Und dann, als Dominik Szoboszlai unvermittelt abzog, da stand es auf einmal 1:0.

"Ich bin einer, der es gerne probiert", sagte der Torschütze, als er nach der Partie hinter dem DAZN-Mikrofon stand, "heute war es perfekt." Perfekt, weil Leipzig den ersten Bundesligasieg der neuen Saison eingefahren hat - und perfekt, weil Szoboszlai endlich gezeigt hat, zu was er imstande ist.

Ein besseres Debüt vor den eigenen Fans kann man nicht haben. Dominik Szoboszlai

Szoboszlai, das muss man wissen, hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Der Ungar kam zwar schon Anfang des Jahres aus Salzburg nach Leipzig, hatte aber mit derart gravierenden Adduktorenproblemen zu kämpfen, dass er während der gesamten Rückrunde zuschauen musste. Ein halbes Jahr lang saß Szoboszlai auf der Tribüne und machte, wie er nach dem Stuttgart-Spiel sagte, "das größte Tief meiner Karriere" durch.

Die Reaktion auf Mainz? "Sehr, sehr gut"

Am Freitagabend betrat er dann die Bühne. Erstes Spiel von Beginn an, zwei Tore und eine Vorstellung, die Lust auf mehr machte. "Ein besseres Debüt vor den eigenen Fans kann man nicht haben", jubelte Szoboszlai, fand aber auch anerkennende Worte für die gesamte Mannschaft, als er sagte: "Wir haben sehr, sehr gut reagiert auf das Spiel in Mainz."

Bei den Rheinhessen hatte Leipzig in der vergangenen Woche 0:1 verloren. Ein verkorkster Auftakt, einer aber, den Szoboszlai nicht zu hoch gehängt wissen wollte. "Die ersten Spiele sind nie einfach", gab der Ungar zu bedenken, "wir haben einen neuen Trainer und ein paar neue Spieler."

Im Grunde auch ihn - denn Szoboszlai legt ja gerade erst los.