Heute vor 10 Jahren: So startete die DFB-Elf gegen Portugal Richtung WM-Titel

Am Sonntag jährt sich der deutsche Auftakt in die WM 2014. Vor zehn Jahren fuhr Deutschland einen überzeugenden Sieg gegen Portugal ein - und legte damit den Grundstein für den späteren Titel.

Es ist eine Standortbestimmung, die die deutsche Nationalmannschaft zum Auftakt in die Weltmeisterschaft 2014 bestreitet. Gleich im ersten Gruppenspiel geht es für das Team von Jogi Löw gegen den Mitfavoriten Portugal zur Sache. Ein Härtetest, der Antworten liefern soll: Ist die goldene Generation nach dem knappen Scheitern bei den Turnieren 2006, 2008, 2010 und 2012 endlich bereit für den Titel?

Vor dem 100. WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft muss Löw an seiner Aufstellung basteln. Bastian Schweinsteiger ist nicht fit und sitzt nur auf der Bank. Sami Khedira, der sich vor dem Turnier in Rekordtempo von einem Kreuzbandriss erholt hat, startet: "Jogi hat sofort gesagt, dass er auf mich wartet", erinnert sich der gebürtige Schwabe im kicker-Podcast "Der vierte Stern".

Weil Philipp Lahm hinter den beiden Real-Profis Khedira und Toni Kroos im Mittelfeld beginnt, muss die Abwehrreihe anders sortiert werden - und der Bundestrainer schickt mit Jerome Boatang, Per Mertesacker, Mats Hummels und Benedikt Höwedes vier gelernte Innenverteidiger aufs Feld. Kann das gutgehen?

Deutschlands Rausch, Portugal zerfällt

Als die Hymnen bei tollen Bedingungen in Salvador vor über 50.000 Zuschauern verklungen sind, kann die Mission endlich starten. Cristiano Ronaldo sorgt für die ersten Aufreger, prüft Manuel Neuer - das erste Tor erzielen aber die Deutschen. Mario Götze wird im Strafraum gefoult, Thomas Müller verwandelt den anschließenden Strafstoß unkonventionell. Nach etwas mehr als einer halben Stunde ist es ein weiterer Standard, der zum Erfolg führt: Kroos schickt einen Freistoß in den Strafraum, Hummels steigt hoch - 2:0!

Podcast Jetzt die fünfte Folge hören: Er macht ihn! Das Finale der WM 2014 zwischen Deutschland und Argentinien geht in die Verlängerung. Denn dann kommt sie, die 113. Spielminute. Die Worte von TV-Kommentator Tom Bartels gehen wie Mario Götzes Siegtor in die Fußball-Geschichte ein. Was ist zehn Jahre später vom Zauber dieser WM geblieben? alle Folgen

Für Deutschland bahn sich ein Traumstart an und Portugal zerfällt spätestens in der 37. Minute, nachdem Müller und Hitzkopf Pepe aneinander geraten. Der Portugiese deutet einen Kopfstoß an und sieht Rot. Und dann auch noch das: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte will Bruno Alves eine Flanke klären. Müller erkennt die Situation, blockt den Befreiungsschlag und schiebt den Ball direkt im Anschluss ins Tor zum 3:0-Pausenstand.

Der erste Schritt ist gemacht

Der Münchner - vier Jahre zuvor noch Shootingstar beim Turnier in Südafrika und nun unumstrittene Führungskraft - setzt in der Schlussviertelstunde auch noch den Schlusspunkt, indem er in Müller-Manier einen Abpraller zum 4:0 nutzt.

Der Auftakt ist damit gemacht. Deutschland hat den ewigen Mitfavoriten Portugal, der zwei Jahre später immerhin Europameister wird, in die Schranken gewiesen. Der erste Schritt auf dem - dann aber doch nochmal steinigen - Weg zum Titel ist gemacht. Wie schon vier Jahre zuvor, damals gegen Australien, gelingt ein 4:0-Sieg zum Einstand, allerdings: Am Ende war damals im Halbfinale Schluss.

Vielleicht auch deshalb mahnt Manuel Neuer: "Wir dürfen jetzt nicht glauben, dass alles perfekt war. Mit dem 4:0 haben wir noch nichts erreicht." Und der kicker stellt fest: "Starker Start - aber auch stark genug für den Titel?" Die Antwort wird "ja" lauten. Doch es dauert noch ein paar Wochen. "Ich wusste ganz genau", erinnert sich Khedira über die Ausgangslage, "mit diesem großartigen Team können wir etwas Großartiges erreichen."

