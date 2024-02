"Heute scheint die Sonne": Burkardt meldet sich im Mainzer Training zurück

Die vergangenen zwei Spiele hatte Jonathan "Jonny" Burkardt wegen eines Infekts verpasst. Am Dienstag mischte der Stürmer erstmals wieder im Training voll mit. FSV-Coach Bo Henriksen ist voller Vorfreude.

"Jonny Burkardt kann uns viel Kraft und Energie geben. Ich habe zu ihm gesagt, heute scheint die Sonne, jetzt kannst du rauskommen zum Training (lacht). Aber Spaß beiseite, er ist ein Spieler, der wirklich etwas erreichen will. Wir glauben an ihn, ich bin glücklich, dass er wieder dabei ist. Es fehlt ihm noch etwas an Kraft, aber das wir er schnell aufholen", betont Bo Henriksen.

In den ersten beiden Spielen als FSV-Coach musste der neue Mann an der Seitenlinie noch auf das Eigengewächs des Klubs verzichten, am kommenden Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag ab 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) könnte endlich die Stunde des 23-Jährigen schlagen. "Er ist ein wirklich wichtiger Spieler für uns", bekräftigt Henriksen.

Die größte personelle Durststrecke scheint in Mainz überwunden, auch Danny da Costa meldete sich im Mannschaftstraining zurück, Ludovic Ajorque drehte immerhin ein paar Laufrunden. Das Duo war wie Burkardt beim 1:2 in Leverkusen ausgefallen.

"Wenn wir unseren Job machen, bin ich zuversichtlich"

Zwar muss Henriksen gegen Gladbach auf Jessic Ngankam verzichten, der wegen seiner Roten Karte zwei Spiele Sperre aufgebrummt bekam, doch gerade in der Offensive hat er jetzt wieder bessere Möglichkeiten. Mit Karim Onisiwo in der Spitze, der von Brajan Gruda und Jae-Sung Lee flankiert wurde, erarbeitete sich Mainz in Leverkusen sechs gute Torchancen, ein personeller Schwachpunkt war nicht auszumachen. Von daher darf man gespannt sein, wie Burkardt, der für alle drei Positionen in Frage kommt, in der Startelf eingesetzt wird oder ob er zunächst auf der Bank Platz nehmen muss.

"Wenn wir unseren Job machen, bin ich zuversichtlich, dass wir eine gute Chance haben, Drittletzter zu werden", sagt der FSV-Coach zudem, nachdem sich am vergangenen Wochenende der Abstand auf Platz 15 auf zehn Punkte vergrößert hat. "Unser vorrangiges Ziel ist, an Köln vorbeizuziehen und auf den Relegationsplatz zu kommen. Jedes Spiel wird ein Finale für uns", erklärt Henriksen. Michael Ebert