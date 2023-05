Heute: Pro Bono: Spielintelligenz - Entscheide wie ein Profi!

Donnerstag ist kicker eSport Tag. Jede Woche versorgen wir euch mit einem brandheißen Thema. Dieses Mal: 'Bono' coacht euch zur Spielintelligenz.

Gar nicht wenige Profis klagten während der VBL Playoffs über die aktuelle FIFA-Version. Keinen Skill bräuchte es mehr - so der Tenor. Veteranen und Coaches wie 'Dr. Erhano' halten entschieden dagegen: Dann wären nicht über Jahre dieselben Spieler erfolgreich. Unser FIFA-Coach Alexander 'Bono' Rauch sieht das ganz ähnlich. Seine Antwort auf die Debatte: Spielintelligenz. Wer die hat oder lernt, der kann über viele FIFA-Teile erfolgreich sein.

Nun zocken die Profis viele Hundert Stunden gegen exzellente Gegner - solche Voraussetzungen hat der normale Spieler selten. Deswegen tritt 'Bono' heute ab 19:30 Uhr auf unserem Twitch-Kanal zu einem neuen Coaching an: Spielintelligenz ist das übergreifende Thema. "Es geht um die Kunst, richtige Entscheidungen zu treffen", sagt Rauch, "darum, dem Gegner mental immer einen Schritt voraus zu sein."

Spielintelligenz hat viel mit Antizipation, mit dem Verständnis des Sports zu tun - Fußball wie FIFA. 'Bono' will die Schritte bewusst machen, die es braucht. Das "so kleinschrittig wie möglich durchzudeklinieren, wird meine Aufgabe in diesem Coaching sein".

Heute ab 19:30 Uhr auf unserem Twitch-Kanal. Natürlich zeigt 'Bono' alles wie gewohnt anschaulich im Spiel. Fragen und Gedanken eurerseits sind im Chat wie immer willkommen! Löchert Coach 'Bono' mit allem, was ihr wissen wollt!

