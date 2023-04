Heute: Pro Bono - Ein Blick hinter die Kulissen des FIFA-eSport

Donnerstag ist kicker eSport Tag. Jede Woche versorgen wir euch auf Twitch mit einem brandheißen Thema. Diesmal wagt 'Bono' einen Einblick hinter die Kulissen des Profitums in FIFA.

Nichts weniger als "die Büchse der Pandora" will Alexander 'Bono' Rauch am heutigen Donnerstag ab 19:30 Uhr öffnen. Unser FIFA-Coach hat sich für diese Woche ein für ihn besonderes Thema vorgenommen: Diesmal keine FIFA-Tricks, sondern Tipps von hinter dem Vorhang.

Zusammen mit seinem Kollegen Kevin 'Kev1n' Reiser will er einen Einblick geben, wie das Leben eines Profis im FIFA-eSport-Kosmos aussieht: "Der Alltag im FIFA-Business", kündigt 'Bono' an. Er hat die Expertise: Rauch ist schon seit vielen Jahren aktiv im eSport, erst selbst als Spieler, dann vermehrt als Coach und Content Creator. Für seinen Gast Reiser gilt dasselbe: In der VBL für Nürnberg gestartet, ist 'Kev1n' heute Leiter eSport beim Karlsruher SC. Die Mannschaft schaffte es in die Play-offs der Virtual Bundesliga Club Championship in dieser Saison.

Reiser und Rauch können also nicht nur die Sicht der Spieler beleuchten, sondern wissen auch, was hinter den Kulissen bei Vereinen läuft. Und genau da liegt die Spezialität unseres Talks: Solche Informationen bekommt man nicht so einfach, deswegen ist 'Bono's Coaching heute für alle interessant, die in irgendeiner Form im virtuellen FIFA-Business unterwegs sind.

Das Thema, das für Rauch über allem schwebt, ist jenes der Professionalisierung. Wie schafft jemand es, sich über ein Jahrzehnt so zu etablieren, dass Leben nur vom FIFA-eSport möglich ist?

Auch Geschichte soll nicht zu kurz kommen, "Wie lief es vor 10-15 Jahren?" Aber auch: "Wo sehen wir das FIFA-Business in den nächsten fünf Jahren hinkommen?"

Eine Sache, die wir zwar Woche für Woche sagen, ist 'Bono' besonders wichtig: "Stellt alle Fragen, die euch unter den Nägel gebrannt haben."

Los geht es ab 19:30 Uhr auf unserem Twitch-Kanal. Nutzt den Chat!

