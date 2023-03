Heute: Jan Bergmann wird virtueller Trainer in FM 23

Donnerstag ist kicker eSport Tag. Jede Woche versorgen wir euch auf Twitch mit einem brandheißen Thema. Diesmal startet DFB-Trainer Jan Bergmann in eine virtuelle Karriere.

Jonas 'Jonukas' Gehrmann begleitet Host Jan 'GamingAlm' Bergmann heute bei seinen ersten Schritten in FM 23. kicker eSport

Spielend zum Fußballtrainer einer echten Vereinsmannschaft werden, das ist dieser Tage gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Will Still von Stade Reims hat es vorgemacht. Er lernte seine Fähigkeiten im Football Manager.

Das Spiel steht jedem offen, aber der Einstieg ist die größte Hürde: Wie im echten Leben, gibt es von Beginn an eine Menge zu organisieren. Damit das zugänglicher für euch wird, schicken wir heute DFB-Trainer und Host Jan Bergmann auf Sendung. Er wird in unserem Let's-Play-Stream die ersten Schritte in FM 23 tun.

Begleitet wird er von Football-Manager-Profi Jonas 'Jonukas' Gehrmann, der ihn als virtueller Experte durch das Spiel manövrieren wird. Auf Twitch streamt Gehrmann regelmäßig live, auf YouTube lädt er ausgedehnte Talks und Analysen hoch. Er wird als Co-Trainer von Jan fungieren, quasi als virtueller Coach für den realen Trainer.

Am Donnerstag ab 19:30 Uhr, auf unserem Twitch-Kanal gehen die beiden live und tauchen in FM 23 ein.

Gerade das Zusammenspiel aus virtueller und realer Expertise wird dann eine Besonderheit darstellen. Der Stream ist perfekt für jeden, der eine Einstiegsmöglichkeit zum Football-Manager sucht, denn genau dafür gibt's reichlich Tipps und Tricks vom Experten für die erste, virtuelle Managerkarriere.

Eure Fragen sind jederzeit willkommen - deswegen gilt: Äußert im Chat eure Gedanken, schildert eure Erfahrungen oder werdet Fragen los.