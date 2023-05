Heute: Frag Marius - Wie wird man eigentlich eSport-Coach?

Donnerstag ist kicker eSport Tag. Heute hat sich Marius Lauer für "Frag Marius" den eSport-Coach Joost 'Zeus' Bliß eingeladen - wie sieht eigentlich der Weg hin zum Trainerdasein aus?

Die Professionalisierung im eSport schreitet stetig voran, die Infrastrukturen werden in den meisten Teams und Ligen weiter ausgebaut. Inzwischen sind bei den großen Organisationen nicht nur die Spieler selbst unter Vertrag. Auch Trainer werden immer häufiger beschäftigt, um das eigene eSport-Niveau mittel- und langfristig zu steigern.

Joost 'Zeus' Bliß hat sich dieser Aufgabe beim Rainbow-Six-Siege-Team WYLDE verschrieben. Der Coach war früher selbst eSportler, er spielte für WarKidz E-Sports und WeSports. 2019 begann er seine Trainerkarriere, 2021 schloss er sich WYLDE an. Jüngst führte er die irische Organisation mit deutschem Team zum vierten Platz in Stage 1 der European League von Rainbow Six Siege - inklusive eines Preisgelds von 20.000 Euro.

Angestellter von Usain Bolt

Miteigentümer von WYLDE ist seit 2022 der ehemalige Weltklasse-Sprinter Usain Bolt - Erfolgssportler trifft auf eSport. "Ich fange nie etwas an, wenn ich nicht vorhabe zu gewinnen", gab der mehrfache Weltrekordhalter damals zu Protokoll. Eine Einstellung, die auch im eSport angewandt werden und zum Erfolg führen kann.

Für die Umsetzung ist 'Zeus' zuständig, der mit Host Marius Lauer in einer neuen Ausgabe von "Frag Marius" über seinen Werdegang, die Arbeit in einer eSport-Organisation und die Coaching-Ansätze spricht. Welchen Stellenwert haben Erfahrung, Expertise und Soft-Skills? Wie wichtig sind eine Ausbildung und die entsprechende Zertifizierung? Und wie stellt man als angehender Coach den maximalen Erfolg sicher?

Findet es heraus und seid ab 19:30 Uhr auf unserem Twitch-Kanal dabei. Fragen und Gedanken eurerseits im Chats wie immer willkommen!

