Heute: Frag Marius! Was machen eigentlich eSport-Institutionen?

Donnerstag ist kicker eSport Tag. Jede Woche versorgen wir euch auf Twitch mit einem brandheißen Thema. Diesmal fragen wir Marius, wofür eSport Intuitionen gut sind und was sie eigentlich machen.

Was braucht der eSport in Deutschland, um weiter zu wachsen? Klingt wie eine Frage, die wir Marius Lauer auch mal stellen könnten, führt aber zur fundamentalen Diskussion in Deutschland. Gemeinnützigkeit, olympische Disziplinen, Profiligen - die Themenvielfalt ist groß. Daran zu arbeiten, haben sich eSport-Institutionen auf die Fahne geschrieben, allen voran der eSport Bund Deutschland (ESBD). Er vertritt die Interessen der Branche besonders gegenüber den Politikern.

Am heutigen Donnerstag, ab 19:30 Uhr, auf unserem Twitch-Kanal geht Marius Lauer auf Sendung: "Wir beleuchten erstmal welche Institutionen gibt es und was machen die", sagt er. Denn sie sind mannigfaltig. Die einen fördern, die anderen sind politisch engagiert und wieder andere informieren oder bauen Netzwerke auf.

"Was haben sie schon erreicht, wer kann sie ansprechen? Was für Probleme gibt es und was wollen sie lösen", hat Lauer selbst ganz viele Fragen für seine Gäste.

Diese Gäste sind dabei

Seit 2020 arbeitet Clara Dietrich bei der esports player foundation und ist mittlerweile Teamlead für den Bereich Marketing und Kommunikation. Die esports player foundation (epf) ist eine Not-for-Profit Talent- und Exzellenzförderinstitution für junge Talente im eSport. Dabei unterstützt die epf nicht nur mit Förderleistungen innerhalb des Spiels, sondern vor allem mit Maßnahmen, die jedem Talent ein optimales Entwicklungs- und Leistungsumfeld ermöglichen.

Sandra Kilian ist seit 2018 im eSport unterwegs. 2020 bis 2021 übernahm sie das Projektmanagement im eSport Hub Sachsen-Anhalt und begleitete diverse Projekte.

Matthias Konen koordiniert das Kernteam des Dachverbands ESBD. Sein Schwerpunkt ist die politische Arbeit und er ist Leiter der Geschäftsstelle in Berlin.

Dichter mit Kompetenz füllen, konnte Marius Lauer seine Runde kaum noch. Einschalten lohnt immer, aber heute besonders. Wir fühlen den Institutionen in Deutschland auf den Zahn. Kritische Fragen sind willkommen - deswegen gilt: Äußert im Chat eure Gedanken, schildert eure Erfahrungen oder werdet Fragen los.

hkr