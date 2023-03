Heute: FIFA Coaching Pro-Bono: Profi-Team in FUT mit wenig Münzen aufbauen

PlayStation ohne CoD, was wir über "FIFA 24" wissen und tolle eSport-Jobs für euch!

In /gg Folge 14 gibt es die Frage ob Call of Duty einen Konsolenkrieg befeuert, wie die Position von Nintendo im Microsoft-Activision-Blizzard-Diskurs ist und was alles in FIFA 24, welches gar nicht FIFA 24 heißen wird, vorhanden sein soll. Zudem bieten wir euch einen Job an! Viel Spaß mit der Ausgabe!