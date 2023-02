Heute: FIFA Coaching Pro-Bono - Die perfekte Defensive einstellen

Donnerstag ist kicker eSport Tag. Jede Woche versorgen wir euch auf Twitch mit einem brandheißen Thema. Diesmal hat 'Bono' einen Algorithmus dabei, der für alle Spieler in der Defensive greift.

Alexander 'Bono' Rauch gibt heute eine Masterclass für die Defensive in FIFA 23. kicker eSport

Es ist wieder Bono-Zeit! Unser FIFA-Coach setzt diesen Donnerstag erneut zu einer Masterclass an. Im Fokus diesmal: Die Defensive. Stabilität ist das Motto und Alexander 'Bono' Rauch nimmt die Konzepte und Möglichkeiten in FIFA wie gewohnt minutiös auseinander.

Dazu wird er einiges an eigenem Material zeigen und die wesentlichen Übungen in FIFA 23 vorstellen, die euch helfen, bestimmte Verhaltensmuster einzuüben.

In der Defensive geht es zusätzlich immer darum zu erkennen, "wie der Gegner eigentlich spielt. Und anhand eines dezidierten Algorithmus, der auch für alle in FIFA greift, die eigene Defensive einzustellen. Dann kann man Schritt für Schritt seine Abwehr organisieren", kündigt 'Bono' an.

Was das für ein Algorithmus ist? Erklärt der Coach am heutigen Donnerstag, ab 19:30 Uhr, auf unserem Twitch-Kanal.

Selbstverständlich könnt auch ihr am Stream teilnehmen: Äußert eure Gedanken, schildert eure Erfahrungen oder werdet Fragen los.

Die Streaming-Übersicht für Februar

09.02: Frag Marius! - Welche Frage wird es?

Frag Marius - Mit Marius Lauer. kicker eSport

Marius Lauer ist nach dem sehr spannenden Talk, wie man eigentlich eSportler wird, am 9.2 wieder auf Sendung. Das Thema ist aber noch offen.

16.02: kicker eSport Talk: Inklusion im eSport

Der kicker eSport Talk mit Christian Gürnth.

"Inklusion", also das Einbeziehen aller Menschen, ist eins der magischen Worte der heutigen Zeit. Doch wie inklusiv ist eSport eigentlich? Unser Host Christian Gürnth spricht mit Spielerinnen, denen der inklusive Aspekt des eSports am Herzen liegt.

23.02: kicker eSport Trader Talk: Road to the Finals

Der kicker eSport Talk mit Jan 'GamingAlm' Bergmann. kicker eSport

Auch am 23. Februar wird Jan Bergmann erneut seine Trader-Runde zusammenrufen. Mit dabei, wie gewohnt, die hilfreichsten Tipps und Tricks, die euch auf dem Transfermarkt zu Münzen verhelfen.

hkr