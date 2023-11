Heute drei Entscheidungen: Die letzten offenen Fragen in der EM-Qualifikation

Vier EM-Tickets werden am Montag und Dienstag noch vergeben. Wer muss zittern? Wer braucht was? Die Ausgangslage in den vier betroffenen Gruppen.

Belgien, England, Frankreich, Österreich, Portugal, Schottland, Spanien, die Türkei, Ungarn, die Slowakei, Albanien, Dänemark, die Schweiz, Rumänien, die Niederlande, Serbien und natürlich Gastgeber Deutschland sind für das Turnier im kommenden Jahr (14. Juni bis 14. Juli) sicher qualifiziert. Bis auf drei Teilnehmer, die im März über die Play-offs bestimmt werden, werden alle weiteren nach der Länderspielpause feststehen. Wo sind noch Entscheidungen offen? Ein Überblick.

Gruppe C: Italien reicht ein Remis

Der amtierende Europameister Italien muss in Gruppe C noch zittern, kann aber zumindest selbst über sein Schicksal entscheiden. Dank des 5:2-Sieges gegen Nordmazedonien am Freitag zog die Squadra Azzurra an der nun punktgleichen Ukraine (13 Zähler) vorbei. Weil Italien den ersten direkten Vergleich gewonnen hat, reicht dem viermaligen Weltmeister nun am Montag (20.45 Uhr) im direkten Duell in Leverkusen ein Remis. England ist als Tabellenführer bereits durch.

Gruppe D: Fernduell zwischen Kroatien und Wales

In Gruppe D ist ebenfalls der Spitzenreiter, die Türkei, bereits sicher qualifiziert. Dahinter kommt es am Dienstag zum Fernduell zwischen Kroatien und Wales. Die Waliser müssen zum Abschluss die Türkei schlagen und darauf hoffen, dass Kroatien zu Hause gegen Armenien nicht gewinnt. In diesem Fall würden die Drachen, die den direkten Vergleich gegen Kroatien gewonnen haben (1:1 und 2:1), doch noch weiterkommen. Kroatien hätte im Falle eines Scheiterns über die Nations-League-Gruppe die Play-off-Teilnahme sicher in der Tasche.

Gruppe E: Tschechien oder Moldau?

In Gruppe E hat sich Albanien das erste EM-Ticket gesichert. Tschechien reicht am Montag im Endspiel gegen die Republik Moldau ein Unentschieden, Moldau wiederum würde sich im Falle eines Auswärtssiegs sensationell für die EM qualifizieren. Und Polen? Das Team um Superstürmer Robert Lewandowski hat bereits alle acht Spiele absolviert und kann sich nicht mehr regulär für die Endrunde qualifizieren, hat aber noch den Strohhalm Play-offs. Die Polen dürfen aufgrund ihres Abschneidens in der Nations League dort starten.

Gruppe H: Zweikampf hinter Dänemark

Ebenfalls eng geht es in Gruppe H zur Sache, in der sich Dänemark zwar qualifiziert hat, dahinter aber noch zwei Nationen auf das zweite Ticket hoffen dürfen: Am Montag kommt es zum Showdown zwischen Slowenien (19, Platz 2) und Kasachstan (18, Platz 3). Kasachstan ist mit einem Auswärtssieg 2024 in Deutschland dabei, den Slowenen reicht ein Punkt.